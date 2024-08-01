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Posted 1 августа, 04:08

Published 1 августа, 04:08

Modified 1 августа, 04:24

Updated 1 августа, 04:24

Даже в самых отдаленных селах красота окружает жителей Приморского края — фото

Даже в самых отдаленных селах красота окружает жителей Приморского края — фото

1 августа 2024, 04:08
Фото: 1MI.
Сюжет
Лотосы
Приморский край — это удивительное место с прекрасной природой. Местное население убеждается в этом по пути на работу или на прогулках около дома.

Рабочую поездку жителя Спасского района в Новосельское скрасил изумительный вид местного водоема, — на озере распустились лотосы. Не только туристам нравится наблюдать за цветением символа счастья. Приморцы тоже с восхищением любуются растениями, которые вызывают восторг у путешественников.

Фото: vostokmedia.com

Более того, местное население находит прекрасное даже в, казалось бы, грустных обстоятельствах. Девушка рассказала, что на одном из водоемов Уссурийска лотосы не распустились, но зато туда прилетели уточки. Горожанка сфотографировала вид, который она наблюдала около многоэтажек.

National geographic по-уссурийски: городская природа покорила жителей Приморья — фото
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Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему пляжный отдых в Приморском крае стоит отложить.

Почему стоит отложить отдых на море в Приморском крае? — мнение экспертов
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#Новости#Владивосток#Уссурийск#Приморский край#Живая природа#Спасский район#Приморцы#Горожане#Лотосы
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