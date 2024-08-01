Даже в самых отдаленных селах красота окружает жителей Приморского края — фото

Более того, местное население находит прекрасное даже в, казалось бы, грустных обстоятельствах. Девушка рассказала, что на одном из водоемов Уссурийска лотосы не распустились, но зато туда прилетели уточки. Горожанка сфотографировала вид, который она наблюдала около многоэтажек.