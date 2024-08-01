Даже в самых отдаленных селах красота окружает жителей Приморского края — фото

Posted 1 августа, 04:08
Published 1 августа, 04:08
Modified 1 августа, 04:24
Updated 1 августа, 04:24
Рабочую поездку жителя Спасского района в Новосельское скрасил изумительный вид местного водоема, — на озере распустились лотосы. Не только туристам нравится наблюдать за цветением символа счастья. Приморцы тоже с восхищением любуются растениями, которые вызывают восторг у путешественников.
Более того, местное население находит прекрасное даже в, казалось бы, грустных обстоятельствах. Девушка рассказала, что на одном из водоемов Уссурийска лотосы не распустились, но зато туда прилетели уточки. Горожанка сфотографировала вид, который она наблюдала около многоэтажек.