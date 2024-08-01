Дожди продолжают поливать Приморье — реки снова выйдут из берегов? — фото, видео

Ливни вернулись в Приморье и начали наполнять реки

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Непогода уже вернулась в некоторые районы Приморья. В Дальнереченске во всю бьют дожди, в Лесозаводске поднимается уровень воды в реке. Жители края с ужасом ждут, что же принесет непогода.