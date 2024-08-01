Дожди продолжают поливать Приморье — реки снова выйдут из берегов? — фото, видео

Posted 1 августа, 09:58
Published 1 августа, 09:58
Modified 1 августа, 10:00
Updated 1 августа, 10:00
Приморье снова может уйти под воду? В Дальнереченске настоящие ливни — жители города поделились сразу несколькими видео. На кадрах видно, что сильные дожди подмачивают город уже несколько часов — почва практически плывет.
В Лесозаводске поднимается уровень воды в реке Уссури. Местные жители поделились фото с берега реки в новых медиа. Приморцы надеются, что видно из-за речки будет не только купола церкви.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильные дожди вернутся в Приморье. Скоро непогода может накрыть территорию всего края.