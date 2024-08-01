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Posted 1 августа, 09:58

Published 1 августа, 09:58

Modified 1 августа, 10:00

Updated 1 августа, 10:00

Ливни вернулись в Приморье и начали наполнять реки

Дожди продолжают поливать Приморье — реки снова выйдут из берегов? — фото, видео

1 августа 2024, 09:58
Фото: Изображение Midjourney.

Ливни вернулись в Приморье и начали наполнять реки

Сюжет
Погода
Непогода уже вернулась в некоторые районы Приморья. В Дальнереченске во всю бьют дожди, в Лесозаводске поднимается уровень воды в реке. Жители края с ужасом ждут, что же принесет непогода.

Приморье снова может уйти под воду? В Дальнереченске настоящие ливни — жители города поделились сразу несколькими видео. На кадрах видно, что сильные дожди подмачивают город уже несколько часов — почва практически плывет.

Видео: pogoda_25_region.

В Лесозаводске поднимается уровень воды в реке Уссури. Местные жители поделились фото с берега реки в новых медиа. Приморцы надеются, что видно из-за речки будет не только купола церкви.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сильные дожди вернутся в Приморье. Скоро непогода может накрыть территорию всего края.

Сильные порывы ветра и гроза: мощные дожди ударят в некоторых районах Приморья
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