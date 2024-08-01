Эффектная красотка привлекает взгляды туристов на популярном пляже Приморья — фото

Невероятный транспорт пришвартовался у популярного берега в Приморском крае

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Кто-то смотрит на нее с обожанием, а кто-то с завистью. Яркая малышка мало кого оставит равнодушным. Более того, эту красотку встречали на популярных сайтах, где обозначена цена на нее.