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Posted 1 августа, 05:33

Published 1 августа, 05:33

Modified 1 августа, 05:35

Updated 1 августа, 05:35

Невероятный транспорт пришвартовался у популярного берега в Приморском крае

Эффектная красотка привлекает взгляды туристов на популярном пляже Приморья — фото

1 августа 2024, 05:33
Фото: vostokmedia.com.

Невероятный транспорт пришвартовался у популярного берега в Приморском крае

Сюжет
Туристы
Кто-то смотрит на нее с обожанием, а кто-то с завистью. Яркая малышка мало кого оставит равнодушным. Более того, эту красотку встречали на популярных сайтах, где обозначена цена на нее.

Машина, которая ездит на воде — реальность? Конечно да! Очевидцы сфотографировали эффектный транспорт в виде красного спорткара, который на самом деле является гидроциклом Ferrari JetCar.

На таком плавсредстве можно не только освежиться на морских волнах, но и произвести впечатление у окружающих. Наверняка отдыхающие обратят внимание на столь колоритный объект.

В новых медиа сообщили, что водная «ласточка» замечена на различных сайтах с объявлениями. Красотку планируют продать за 2 900 000 рублей.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гидроциклист подверг опасности земляков на sup-досках на Русском острове.

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