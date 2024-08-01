Эффектная красотка привлекает взгляды туристов на популярном пляже Приморья — фото

Posted 1 августа, 05:33
Published 1 августа, 05:33
Modified 1 августа, 05:35
Updated 1 августа, 05:35
Машина, которая ездит на воде — реальность? Конечно да! Очевидцы сфотографировали эффектный транспорт в виде красного спорткара, который на самом деле является гидроциклом Ferrari JetCar.
На таком плавсредстве можно не только освежиться на морских волнах, но и произвести впечатление у окружающих. Наверняка отдыхающие обратят внимание на столь колоритный объект.
В новых медиа сообщили, что водная «ласточка» замечена на различных сайтах с объявлениями. Красотку планируют продать за 2 900 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что гидроциклист подверг опасности земляков на sup-досках на Русском острове.