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Posted 1 августа, 03:30

Published 1 августа, 03:30

Modified 1 августа, 03:32

Updated 1 августа, 03:32

Автомобилист не смог уйти от столкновения с бензовозом в Приморском крае

Эпичное столкновение легковушки и бензовоза во Владивостоке попало на видео

1 августа 2024, 03:30
Фото: Изображение Midjourney.

Автомобилист не смог уйти от столкновения с бензовозом в Приморском крае

Сюжет
Полиция
Во Владивостоке машина влетела во впередиидущее авто с топливом. Аварию избежать не получилось, так как бензовоз занял обе полосы движения, а легковушка не успела затормозить…

Опасное дорожное происшествие случилось на Русском острове во Владивостоке. Toyota Prius столкнулся с бензовозом, который начал разворот налево с правой полосы.

В результате аварии два пассажира «Приуса», в том числе несовершеннолетний, получили травмы, их госпитализировали медики. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что смертельное ДТП с несовершеннолетним водителем произошло в Артеме. Семнадцатилетний водитель получил травмы несовместимые с жизнью.

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