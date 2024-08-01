Эпичное столкновение легковушки и бензовоза во Владивостоке попало на видео

Автомобилист не смог уйти от столкновения с бензовозом в Приморском крае

Сюжет Полиция

Во Владивостоке машина влетела во впередиидущее авто с топливом. Аварию избежать не получилось, так как бензовоз занял обе полосы движения, а легковушка не успела затормозить…