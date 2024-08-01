Эпичное столкновение легковушки и бензовоза во Владивостоке попало на видео

Posted 1 августа, 03:30
Published 1 августа, 03:30
Modified 1 августа, 03:32
Updated 1 августа, 03:32
Опасное дорожное происшествие случилось на Русском острове во Владивостоке. Toyota Prius столкнулся с бензовозом, который начал разворот налево с правой полосы.
В результате аварии два пассажира «Приуса», в том числе несовершеннолетний, получили травмы, их госпитализировали медики. Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что смертельное ДТП с несовершеннолетним водителем произошло в Артеме. Семнадцатилетний водитель получил травмы несовместимые с жизнью.