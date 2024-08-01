Фестивалить — так всерьёз: три масштабных мероприятия включает в себя ВДК Фест

Posted 1 августа, 07:51
Published 1 августа, 07:51
Modified 31 августа, 14:44
Updated 31 августа, 14:44
— На то мы и Молодёжная столица России, чтобы удивлять, радовать, а главное — давать возможности для реализации, показывать молодым людям, что найти себя, реализоваться, стать звездой можно, не уезжая из родного города, края, — рассказал первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко. — ВДК Фест (18+) — это сразу три фестиваля в одном. Первый — мультиформатный фестиваль, в котором себя смогут показать молодые музыканты, вокалисты и танцоры (18+). Второй — SUP-фестиваль, в котором собрано воедино множество интереснейших спортивных мероприятий (18+). И третий — гастрономический фестиваль «Пять морей, три океана» (18+). SUP-фестиваль пройдёт на берегу бухты Патрокл, а два других — на берегу бухты Ахлёстышева.
Сергей Дмитриенко отметил, что мультиформатный фестиваль — это не только конкурс талантов с весьма впечатляющим призовым фондом в 3 миллиона рублей, но и большая образовательная программа, множество лекций и мастер-классов, на которых весьма известные специалисты по эстрадному вокалу, различным танцевальным стилям, продюсеры и так далее будут рассказывать, как повысить своё исполнительское мастерство, как правильно продвигать себя как артиста. Мастер-классы будут проходить в штабе Молодёжной столицы (Светланская, 43), а конкурсные отборы и выступления — на площадке в сквере на улице Адмирала Фокина (бывшее транспортное кольцо).
— К нам едет продюсер шоу «Голос» (12+) Андрей Сергеев, — рассказала продюсер ВДК Фест Екатерина Бабенко, — он отберёт из участников тех, кто сможет пройти кастинг на шоу. Кроме того, участники конкурса смогут показать себя продюсерам таких проектов, как Ural Music Night (16+), «Дикая мята» (16+), «Танцы» (16+). На церемонии награждения победителей и закрытия фестиваля выступят лучшие его участники, а также звёзды российской эстрады. Всех называть не буду, но Xolidayboy точно порадует собравшихся своим творчеством.
Сергей Дмитриенко добавил, что заявки на участие в вокальном и танцевальном конкурсах прислали уже более 600 человек, а география участия — буквально вся Россия: Владивосток, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Екатеринбург, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Казань, Тюмень, Саратов и другие города.
SUP-фестиваль — это еще одна удивительная история, которая впервые — но, вполне вероятно, не в последний раз — пройдёт во Владивостоке.
— В рамках фестиваля состоятся гонки Sup Technical Race на несколько дистанций, пройдут соревнования по пляжному волейболу и пляжному теннису, — рассказала спортивный продюсер Ольга Гаева. — Призовой фонд фестиваля — 2 миллиона рублей.
Также мы приглашаем всех принять участие в Sup-карнавале и карнавальном забеге. Здесь участники смогут посоревноваться в оригинальности и артистичности, облачившись в костюмы всемирно известных персонажей или же придумав свой уникальный наряд. Отмечу, что мы ввели — в связи с тем, что 2024 год — Год семьи — семейные номинации, и их победители получат весьма ценные подарки.
В дни проведения ВДК Феста на бухту Ахлёстышева можно будет попасть на специальных шаттлах, которые каждые 10 минут будут отходить от остановки «Мини-ТЭЦ». Автомобили можно будет оставить на парковках, коих множество вдоль Университетского проспекта. Вопрос с шаттлами на бухту Патрокл — в процессе решения.
Организаторы просят учесть и отнестись с пониманием к тому, что на фестивале будут соблюдены все меры безопасности (проход через рамки, досмотр). В целом, по предварительным расчётам, мероприятия ВДК Феста посетит более 10000 человек.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как во Владивостоке прошёл молодёжный театральный фестиваль.