Фестивалить — так всерьёз: три масштабных мероприятия включает в себя ВДК Фест

Сергей Дмитриенко отметил, что мультиформатный фестиваль — это не только конкурс талантов с весьма впечатляющим призовым фондом в 3 миллиона рублей, но и большая образовательная программа, множество лекций и мастер-классов, на которых весьма известные специалисты по эстрадному вокалу, различным танцевальным стилям, продюсеры и так далее будут рассказывать, как повысить своё исполнительское мастерство, как правильно продвигать себя как артиста. Мастер-классы будут проходить в штабе Молодёжной столицы (Светланская, 43), а конкурсные отборы и выступления — на площадке в сквере на улице Адмирала Фокина (бывшее транспортное кольцо).