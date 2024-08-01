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Posted 1 августа, 06:56

Published 1 августа, 06:56

Modified 1 августа, 06:58

Updated 1 августа, 06:58

Большегруз влетел в столб и по пути смял две машины во Владивостоке

Фура смяла две машины и снесла столб во Владивостоке — фото, видео

1 августа 2024, 06:56
Фото: vostokmedia.com.

Большегруз влетел в столб и по пути смял две машины во Владивостоке

Сюжет
Автомобили
Водитель КАМАЗа выехал на встречную полосу, столкнулся с двумя автомобилями. После этого большегруз врезался в столб. Водитель получил травмы.

КАМАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами во Владивостоке. Грузовик смял два других авто и влетел в столб.

Инцидент случился недалеко от дома по адресу Фадеева, 14, напротив железнодорожного моста на перекрестке с Воропаева. Появилась информация, что водителя большегруза госпитализировали с травмами. Из-за чего он потерял управление, неизвестно.

Фото: vostokmedia.com

На месте работает аварийный комиссар и ремонтная бригада. Сотрудники дорожной инспекции расследуют произошедшее. О других пострадавших не сообщалось.

Появилось также видео с места ДТП.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезной аварии с участием бензовоза во Владивостоке.

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