Фура смяла две машины и снесла столб во Владивостоке — фото, видео

Posted 1 августа, 06:56
Published 1 августа, 06:56
Modified 1 августа, 06:58
Updated 1 августа, 06:58
КАМАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами во Владивостоке. Грузовик смял два других авто и влетел в столб.
Инцидент случился недалеко от дома по адресу Фадеева, 14, напротив железнодорожного моста на перекрестке с Воропаева. Появилась информация, что водителя большегруза госпитализировали с травмами. Из-за чего он потерял управление, неизвестно.
На месте работает аварийный комиссар и ремонтная бригада. Сотрудники дорожной инспекции расследуют произошедшее. О других пострадавших не сообщалось.
Появилось также видео с места ДТП.