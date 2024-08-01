«Гадкий Я 4» (6+): что приморцы думают о продолжении легендарного мультфильма?

«Головоломка 2» (6+) недолго держалась в лидерах кинопроката. Ворвавшись с двух ног в киноленту, Грю, вместе с остальными героями, сместили мультфильм с первого места. Всего за 4 дня мирового проката создатели собрали с кинокартины 230 млн долларов. И, если, с «Головоломкой» (6+) было всё более-менее ожидаемо, то «Гадкий Я 4» (6+) потеснил ещё и два блокбастера от легендарной киностудии Marvel: «Капитана Марвела 2» (12+) и «Мадам Паутину» (12+). На данный момент общие сборы мультфильма перевалили черту за 5 млрд долларов, что привело его к званию самой кассовой анимационной франшизы.