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Posted 1 августа, 05:44

Published 1 августа, 05:44

Modified 1 августа, 05:44

Updated 1 августа, 05:44

«Гадкий Я 4» (6+): что приморцы думают о продолжении легендарного мультфильма?

«Гадкий Я 4» (6+): что приморцы думают о продолжении легендарного мультфильма?

1 августа 2024, 05:44
Фото: 1MI.
Лето 2024 года выдалось довольно щедрым на продолжения мультфильмов детства. Не осталась в стороне и новая часть «Гадкого Я» (6+). Корреспондент «Восток-Медиа» рассказывает о мультфильме, а также чему порадовались и чем остались недовольны зрители.

Лучше, чем Marvel

«Головоломка 2» (6+) недолго держалась в лидерах кинопроката. Ворвавшись с двух ног в киноленту, Грю, вместе с остальными героями, сместили мультфильм с первого места. Всего за 4 дня мирового проката создатели собрали с кинокартины 230 млн долларов. И, если, с «Головоломкой» (6+) было всё более-менее ожидаемо, то «Гадкий Я 4» (6+) потеснил ещё и два блокбастера от легендарной киностудии Marvel: «Капитана Марвела 2» (12+) и «Мадам Паутину» (12+). На данный момент общие сборы мультфильма перевалили черту за 5 млрд долларов, что привело его к званию самой кассовой анимационной франшизы.

По сюжету, в новой части мультфильма Грю и Люси становятся молодыми родителями. У пары рождается мальчик — Грю Младший. Младенец отлично ладит с мамой и старшими сестрами, а вот папу недолюбливает, хоть и походит на него не только внешне, но и злодейским потенциалом.

Отправившись на встречу выпускников злодейского лицея Па Бон, Грю встречает своего нелицеприятного одноклассника Максима Ле Маля, который не без гордости хвастает своими успехами в злодейском мире. Странноватый Ле Маль теперь стал Тараканменом, превратив увлечение тараканами в суперсилу. Однако на презентации нового костюма Максима задерживает АЗЛ, конечно, не без помощи Грю, для которого поимка Ле Маля — это еще и способ отыграться за старые обиды.

Ле Маль решает мстить Грю и его семье, поэтому АЗЛ, чтобы уберечь столь ценных агентов, переселяет Грю с семьей в небольшой городок, где Люси с мужем и детьми вынуждены скрываться и работать парикмахершей и продавцом солнечных панелей. Максим Ле Маль все равно берет след и лишает Грю самого ценного — младшего сына. Теперь главные герои вынуждены бороться с Ле Малем и его спутницей Валентиной, чтобы вернуть всё на круги своя.

«Всё новое — это хорошо забытое старое»

Несмотря на все отсылки и сюжетные повороты, зрители всё равно не оценили мультфильм по достоинству. Авторы, как бы, повторили сюжетную формулу за всеми предыдущими частями: Грю встречает злодея, который начинает ему мстить, тут же на героя обрушиваются трудности личной и семейной жизни, которые испытывают героя на прочность, но заканчивается все, безусловно, хорошо.

Визуальная часть мультфильма, а также спецэффекты остались на высоте, но на киносервисах появились негативные отзывы.

«На мой взгляд, мульте спустился в уровне и просто на нем хотят сделать кассу как у первой части, но увы, идёт провал. Саундтреки так себе и также не особо придают эмоциональность картине. Также в озвучке в сети интернет миньоны говорят человеческой речью, что для меня было ещё полным разочарованием (возможно в оригинале такого нет, но я сужу по тому, что видела)»
«Могу сказать так: ну сойдет… Ждал новую часть с нетерпением, но честно сказать немного разочаровался. Ожидал намного большего… В прошлых частях сюжет был более интересным и захватывающим, потому что было больше сцен с драками, стрельбой, спец. агентами и т. д, а в этой части главный персонаж просто проник в старую школу и стащил оттуда какое-то животное.»
«Данный фильм средне развивает персонажей, но добавляет много новых, которые средне раскрывает. Анимация по сравнению с предыдущими частями стала лучше. Интересные шутки, от которых можно всё ещё посмеяться. Как по мне, главный злодей и конфликт вышли средними со сравнениями с другими частями. Хорошая музыка, которая мне понравилась. Также в фильме, как и во многих других, показывается конфликт отцов и детей, только с малых лет. Данное произведение можно смотреть, но, как по мне, оно получилось маленько слабей предыдущих частей и маленько нелогичной даже со сравнениями с предыдущими частями.»

Глядя на рейтинг в Кинопоиске, становится грустно: зрители оценили продолжение мультфильма всего на 6/10.

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