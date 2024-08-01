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Posted 1 августа, 09:10

Published 1 августа, 09:10

Modified 1 августа, 09:12

Updated 1 августа, 09:12

Девочку на пешеходном переходе сбил грузовик в Приморье

Грузовик сбил девочку в Находке — ребенок в коме — видео

1 августа 2024, 09:10
Фото: 1MI.

Девочку на пешеходном переходе сбил грузовик в Приморье

Сюжет
Дети
Школьница попала под грузовик, когда переходила дорогу во Врангеле. В отношении водителя возбуждено дело, девочку в коме доставили в больницу.

Прокуратура Находки начала следить за ходом расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетней.

Утром первого августа на дороге возле дома номер три по улице Васяновича в микрорайоне Врангель в Находке автомобиль Toyota Hiace сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую доставили в больницу в состоянии комы с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Подтверждения тому, что водитель был в состоянии опьянения, нет.

Возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения с неосторожностью, приведшее к тяжелым телесным повреждениям).

Надзорное ведомство взяло под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося и законность окончательного решения по уголовному делу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самокатчик сбил ребенка в Приморском крае.

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