Грузовик сбил девочку в Находке — ребенок в коме — видео

Posted 1 августа, 09:10
Published 1 августа, 09:10
Modified 1 августа, 09:12
Updated 1 августа, 09:12
Прокуратура Находки начала следить за ходом расследования уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетней.
Утром первого августа на дороге возле дома номер три по улице Васяновича в микрорайоне Врангель в Находке автомобиль Toyota Hiace сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшую доставили в больницу в состоянии комы с тяжелой черепно-мозговой травмой.
Подтверждения тому, что водитель был в состоянии опьянения, нет.
Возбуждено уголовное дело по статье 264 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения с неосторожностью, приведшее к тяжелым телесным повреждениям).
Надзорное ведомство взяло под контроль выяснение всех обстоятельств случившегося и законность окончательного решения по уголовному делу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что самокатчик сбил ребенка в Приморском крае.