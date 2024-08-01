Хлеб с белковой начинкой — мухами и жучками — пекут в Приморье — фото

Posted 1 августа, 10:35
Published 1 августа, 10:35
Modified 1 августа, 10:37
Updated 1 августа, 10:37
Жительница Приморья купила в магазине хлеб. По ее словам, ходила туда давно, и даже не задумывалась, что что-то может быть не так. Положила товар в пакет, и только дома обнаружила проблему. В хлебе были насекомые разных размеров — жучки или мошки, некоторые с крыльями, другие без.
Фотографиями прелестной начинки девушка поделилась в сети. Хлеб есть, конечно, не отважилась. Как, видимо, и возвращаться в тот самый магазин.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье продавали огурцы, засоленные в ведре для мытья туалетов.