vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 августа, 10:35

Published 1 августа, 10:35

Modified 1 августа, 10:37

Updated 1 августа, 10:37

Жучки и мошки нашлись в магазинном хлебе в Приморском крае

Хлеб с белковой начинкой — мухами и жучками — пекут в Приморье — фото

1 августа 2024, 10:35
Фото: Изображение Midjourney.

Жучки и мошки нашлись в магазинном хлебе в Приморском крае

Сюжет
Продукты
Жительница Приморья нашла в хлебе интересную начинку — мошек и жучков. Что делать с такой «белковой начинкой» девушка не знала. Фото она поделилась в сети.

Жительница Приморья купила в магазине хлеб. По ее словам, ходила туда давно, и даже не задумывалась, что что-то может быть не так. Положила товар в пакет, и только дома обнаружила проблему. В хлебе были насекомые разных размеров — жучки или мошки, некоторые с крыльями, другие без.

Фотографиями прелестной начинки девушка поделилась в сети. Хлеб есть, конечно, не отважилась. Как, видимо, и возвращаться в тот самый магазин.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье продавали огурцы, засоленные в ведре для мытья туалетов.

Огурчики, засоленные в ведре для мытья туалетов, продают в Приморье — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Налётчик пошёл на ограбление ювелирного магазина ради квартиры во ВладивостокеГрузовик сбил девочку в Находке — ребенок в коме — видеоПервая жертва электросамокатов появилась в Лесозаводске — фото
#Новости#Общество#Продукты#Магазин#Приморский край#Покупка#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика