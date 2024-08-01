Как часто смотрят порно в Приморье — любимые жанры жителей региона

Вообще, как показывает статистика за 2016 год от Pornhub, Россия даже не входит в ТОП стран, где чаще всего смотрят порно (США, Великобритания, Канада, Индия и Япония). Но тут стоит учитывать, что мы, россияне, те еще «пираты», так что многие выбирают сторонние сайты, где не нужно регистрироваться, оставлять личные данные и тем более что-то платить, так что такие числа не совсем можно считать справедливыми. Наша же речь пойдет о Дальнем Востоке, так как именно эту минимальную территорию позволяет охватить сервис «Яндекс Вордстат».