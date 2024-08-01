Как часто смотрят порно в Приморье — любимые жанры жителей региона

Posted 1 августа, 04:16
Published 1 августа, 04:16
Modified 2 августа, 02:51
Updated 2 августа, 02:51
Приморье — край, где природа щедра на все: от морских просторов до мини-островов на дне корабельной штанги. Но есть в этой удивительной земле одно «сокровище», которое дружно греет души местных жителей, когда заходит солнце. Говорим, конечно же, о порно. Как часто смотрят жители региона «взрослые» фильмы, и какие жанры считаются самыми популярными? Давайте выясним!
Известно, что порнография впервые появилась в Древнем Китае на бумаге. Изображения были доступны лишь зажиточным людям из-за высокой стоимости книг и бумаги того времени. Впоследствии появились руководства по сексуальным утехам с гравюрами. Индийский трактат Камасутра, на самом деле, был скорее теорией бытовой жизни, и лишь один его раздел с многочисленными иллюстрациями был посвящен сексуальным аспектам.
Камасутра перевернула представления о сексе и завоевала популярность по всему миру. В Англии версия трактата была опубликована в 1875 году, а в СССР — только к 1990 году. Во Франции эпоха эротического творчества художников и писателей пришлась на XVIII век. Таким образом, тема сексуальных удовольствий и наблюдения за ними всегда привлекала людей всех эпох. Особый всплеск популярности порнография получила в начале XX века с появлением кинематографа, который предоставил возможность увидеть «живой секс» со всех сторон.
Вообще, как показывает статистика за 2016 год от Pornhub, Россия даже не входит в ТОП стран, где чаще всего смотрят порно (США, Великобритания, Канада, Индия и Япония). Но тут стоит учитывать, что мы, россияне, те еще «пираты», так что многие выбирают сторонние сайты, где не нужно регистрироваться, оставлять личные данные и тем более что-то платить, так что такие числа не совсем можно считать справедливыми. Наша же речь пойдет о Дальнем Востоке, так как именно эту минимальную территорию позволяет охватить сервис «Яндекс Вордстат».
Яндекс Вордстат (в прежней версии он назывался Wordstat) — это бесплатный сервис подбора слов, в котором можно узнать о количестве и частоте запросов в поисковике Яндекса по заданным фразам. прим.ред.
Благодаря сервису можно увидеть, как часто в течение последнего месяца (с 23.06. по 23.07. 2024 года) люди «вбивали в поисковик» слово «порно». Число оказалось огромным — почти 14,5 млн за месяц.
Если учитывать, что в среднем человек смотрит порно 1 раз в день, то это число можно поделить на 30 дней (месяц), и примерно посчитать, что в день фильмы для взрослых смотрят почти 500 тысяч человек.
По данным Росстата, население Дальнего Востока составляет 8,1 млн человек. Выходит, что 500 тысяч человек — это где-то 6% населения. Такой процент людей смотрит порно ежедневно, НО это мы говорим только о запросах «Яндекса», а будем откровенны, это не самый популярный браузер у россиян. Большинство предпочитает Google, в котором, к сожалению, нет возможности узнать количество запросов по той или иной теме в месяц, но и оттуда можно вытянуть интересную информацию, а именно в каких населенных пунктах региона чаще всего жители ищут фильмы для взрослых в интернете.
На удивление Владивосток не вошел в ТОП-5. В списке лидеров среди «порнолюбов» оказались Новосысоевка, Давыдовка, Краскино, Многоудобное и Стольное. Интересная статистика…
Согласно последнему отчету, основанному на данных Pornhub за последние десять лет, женщины фактически проводят больше времени, чем мужчины, за просмотром порно. В среднем женщины тратят на сайте на 1 минуту больше, чем мужчины. Что касается предпочтений женщин в порно, они не всегда соответствуют общепринятым представлениям.
Предпочтения в порно — это индивидуальное дело, а выбор часто зависит от того, что именно приносит удовлетворение, подобно тому, как любители кофе предпочитают определенный вкус. Хотя наблюдается тенденция к более «романтическому» порно, которое ориентировано на женщин и предполагает большее внимание к сюжету, данные показывают, что романтика не всегда на первом месте в предпочтениях женщин.
Что же на самом деле нравится женщинам в порно?
Самыми популярными запросами среди женщин с 2014 по 2015 год были видео с мужчинами, которые занимаются оральным сексом женщинам, а также ролики с изображением крупных половых органов и сценами жесткого секса с «криками». Хотя эти элементы могут быть романтичными в контексте, выделение таких запросов показывает, что женщины предпочитают прямолинейное порно, которое соответствует их желаниям.
Переходим к самому интересному: какие же жанры фильмов для взрослых запрашивают жители региона, укрывшись в уютной кроватке под одеялом, пока никто не видит? В этом вопросе нам так же поможет «Яндекс Вордстат», по данным которого, мы можем увидеть самые популярные запросы. Исключая запрещенные в РФ жанры, ТОП-5 получается следующим:
Последние два запроса, возможно, так популярны на Дальнем Востоке из-за того, что комиксы и аниме в последние несколько лет набрали бешенную аудиторию, и некоторым зрителям не хочется ограничивать себя стандартными историями. Также можно все списать на близость с азиатскими странами, откуда и пришли к нам комиксы и аниме.
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что порно в Приморье не просто развлечение — это состояние души. Жители региона знают толк в любви и разнообразии — как на экране, так и в жизни!