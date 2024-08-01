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Posted 1 августа, 06:01

Published 1 августа, 06:01

Modified 1 августа, 06:03

Updated 1 августа, 06:03

ДТП с грузовиками заняло полдороги в одном из городов Приморского края

Какой-то олень перегородил половину дороги во Владивостоке — фото

1 августа 2024, 06:01
Фото: vostokmedia.com.

ДТП с грузовиками заняло полдороги в одном из городов Приморского края

Грузовик догнал своего собрата и заблокировал одну полосу движения во Владивостоке. А причем здесь олень? Узнаете, взглянув на снимок с места аварии.

В дальневосточной столице на Вилкова случилось дорожное происшествие с участием двух грузовиков. При каких обстоятельствах один догнал другого — остается загадкой. Но огромное изображение оленя на кузове автомобиля, который расположился сзади, повеселило комментаторов в новых медиа.

«Тот случай, когда олень вписывается в ситуацию», — с юмором отметил подписчик социальных сетей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Приус» врезался в бензовоз на Русском острове. Без пострадавших дорожный инцидент не обошелся.

Эпичное столкновение легковушки и бензовоза во Владивостоке попало на видео
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