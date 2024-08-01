Какой-то олень перегородил половину дороги во Владивостоке — фото

Posted 1 августа, 06:01
Published 1 августа, 06:01
Modified 1 августа, 06:03
Updated 1 августа, 06:03
В дальневосточной столице на Вилкова случилось дорожное происшествие с участием двух грузовиков. При каких обстоятельствах один догнал другого — остается загадкой. Но огромное изображение оленя на кузове автомобиля, который расположился сзади, повеселило комментаторов в новых медиа.
«Тот случай, когда олень вписывается в ситуацию», — с юмором отметил подписчик социальных сетей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Приус» врезался в бензовоз на Русском острове. Без пострадавших дорожный инцидент не обошелся.