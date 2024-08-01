Картина дня в Приморье: циклон, порно для приморцев и ядовитые твари

Posted 1 августа, 11:00
Published 1 августа, 11:00
Modified 1 августа, 11:02
Updated 1 августа, 11:02
Циклон наступает на Приморье
В Приморье последний месяц лета начинается с циклона. Непогода будет господствовать во многих уголках региона.
Какие фильмы для взрослых смотрят в крае
Корреспондент «Восток-Медиа» решил узнать, можно сказать, проверить на себе, как часто смотрят порно в Приморье. Для этого было проведено исследование с опорой на числа с разных сервисов. Результат удивил — «порнолюбов» в регионе правда много, а то, какие жанры они выбирают, тот еще сюрприз.
Ядовитые гады нападают на туристов
Десятки человек обращаются за помощью в медучреждения после укусов опасных морских обитателей. Стоит ли бить тревогу из-за увеличения медуз в бухтах Приморского края? — эксперт ответил на животрепещущий вопрос.