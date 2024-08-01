Картина дня в Приморье: циклон, порно для приморцев и ядовитые твари

Корреспондент «Восток-Медиа» решил узнать, можно сказать, проверить на себе, как часто смотрят порно в Приморье. Для этого было проведено исследование с опорой на числа с разных сервисов. Результат удивил — «порнолюбов» в регионе правда много, а то, какие жанры они выбирают, тот еще сюрприз.