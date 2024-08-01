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Posted 1 августа, 11:00

Published 1 августа, 11:00

Modified 1 августа, 11:02

Updated 1 августа, 11:02

Картина дня в Приморье: циклон, порно для приморцев и ядовитые твари

Картина дня в Приморье: циклон, порно для приморцев и ядовитые твари

1 августа 2024, 11:00
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Циклон наступает на Приморье

В Приморье последний месяц лета начинается с циклона. Непогода будет господствовать во многих уголках региона.

Сильные порывы ветра и гроза: мощные дожди ударят в некоторых районах Приморья
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Какие фильмы для взрослых смотрят в крае

Корреспондент «Восток-Медиа» решил узнать, можно сказать, проверить на себе, как часто смотрят порно в Приморье. Для этого было проведено исследование с опорой на числа с разных сервисов. Результат удивил — «порнолюбов» в регионе правда много, а то, какие жанры они выбирают, тот еще сюрприз.

Как часто смотрят порно в Приморье — любимые жанры жителей региона
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Ядовитые гады нападают на туристов

Десятки человек обращаются за помощью в медучреждения после укусов опасных морских обитателей. Стоит ли бить тревогу из-за увеличения медуз в бухтах Приморского края? — эксперт ответил на животрепещущий вопрос.

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