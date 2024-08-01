Константин Шестаков проверил ход строительства новой площадки для экстрим-спорта

Речь о том, что имеющаяся во Владивостоке — рядом со спорткомплексом «Олимпиец» — площадка, где с утра до вечера оттачивают свое мастерство любители скейтбординга, трюков на велосипедах и самокатах и так далее, требует ремонта, зашла во время «Прямого разговора» (16+), который провел глава региона с жителями края недавно.