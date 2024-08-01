Константин Шестаков проверил ход строительства новой площадки для экстрим-спорта

Posted 1 августа, 01:51
Published 1 августа, 01:51
Modified 31 августа, 14:44
Updated 31 августа, 14:44
Константин Шестаков рассказал: площадка создаётся под присмотром профильных федераций спорта, поэтому здесь можно будет проводить даже соревнования. По сути — скейтпарк с несколькими зонами, бассейн для катания в чашах, секции, имитирующие элементы улиц.
— Словом, для любителей это будет всесезонная площадка, причём сопряжённая и с другими видами спорта, — отметил глава Владивостока. — Разумеется, здесь продумано всё до мелочей, вплоть до деталей освещения.
Речь о том, что имеющаяся во Владивостоке — рядом со спорткомплексом «Олимпиец» — площадка, где с утра до вечера оттачивают свое мастерство любители скейтбординга, трюков на велосипедах и самокатах и так далее, требует ремонта, зашла во время «Прямого разговора» (16+), который провел глава региона с жителями края недавно.
Олег Кожемяко вместе с главой Владивостока осмотрели строительство, оценили ход работ. Также они посетили и существующую сегодня площадку у «Олимпийца». Губернатор поручил главе города не закрывать этот спортивный объект по окончании строительства нового, а отремонтировать и оставить на радость городским экстремалам.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава Владивостока поздравил волонтёров-зоозащитников.