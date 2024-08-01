«Машина в мясо»: 17-летний автомобилист погиб в ночном ДТП в Приморье — фото

Юный водитель лишился жизни в чудовищной аварии в Приморском крае

Сюжет Уголовное дело

Страшное столкновение случилось на ночной дороге в Приморском крае. Пассажирам малолитражки чудом удалось уцелеть, судя по снимкам изувеченного авто. Несовершеннолетнему рулевому не повезло, — он погиб в результате ДТП.