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Posted 1 августа, 01:59

Published 1 августа, 01:59

Modified 1 августа, 02:01

Updated 1 августа, 02:01

Юный водитель лишился жизни в чудовищной аварии в Приморском крае

«Машина в мясо»: 17-летний автомобилист погиб в ночном ДТП в Приморье — фото

1 августа 2024, 01:59
Фото: 1MI.

Юный водитель лишился жизни в чудовищной аварии в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Страшное столкновение случилось на ночной дороге в Приморском крае. Пассажирам малолитражки чудом удалось уцелеть, судя по снимкам изувеченного авто. Несовершеннолетнему рулевому не повезло, — он погиб в результате ДТП.

Ночью в Артеме на Михайловской произошло смертельное дорожное происшествие, сообщает пресс-служба МВД.

Nissan Murano и Toyota Vitz столкнулись на проезжей части. Водитель «Ниссана» не пострадал, а 17-летний рулевой «Тойоты» погиб. Пассажиры «Витца» госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело: нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека либо смерть. Правоохранители и специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под Владивостоком случилось смертельное ДТП.

Подробности смертельного ДТП около Силинского в Приморском крае — официально
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