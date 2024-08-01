«Машина в мясо»: 17-летний автомобилист погиб в ночном ДТП в Приморье — фото

Posted 1 августа, 01:59
Published 1 августа, 01:59
Modified 1 августа, 02:01
Updated 1 августа, 02:01
Ночью в Артеме на Михайловской произошло смертельное дорожное происшествие, сообщает пресс-служба МВД.
Nissan Murano и Toyota Vitz столкнулись на проезжей части. Водитель «Ниссана» не пострадал, а 17-летний рулевой «Тойоты» погиб. Пассажиры «Витца» госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело: нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред здоровью человека либо смерть. Правоохранители и специалисты разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под Владивостоком случилось смертельное ДТП.