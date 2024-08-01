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Posted 1 августа, 08:50

Published 1 августа, 08:50

Modified 1 августа, 08:52

Updated 1 августа, 08:52

Отдыхающие не собираются уезжать с пляжей, несмотря на штормовое в Приморье

Наш народ циклоном не напугать: отдыхающие остаются на пляжах Приморья — видео

1 августа 2024, 08:50
Фото: 1MI.

Отдыхающие не собираются уезжать с пляжей, несмотря на штормовое в Приморье

Сюжет
Погода
Сотни палаток и автомобилей заполонили пляж в Триозерье в Приморье. Судя по всему, ветер, густой туман и приближение шторма отдыхающих не пугают.

Отважным отпускникам не страшны ветер, гром и молнии — штормовое предупреждение никого не напугало, на пляжах Приморья все так же полно людей.

Отдыхающие поделились видео с пляжа в Триозерье. На кадрах сотни палаток, буквально некуда пальцем ткнуть. Никто из туристов «сворачиваться» не собирается — машин и тентов становится только больше.

В Приморье при этом продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидается, что циклон ударит по территории края.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в некоторых районах Приморья дожди пройдут уже в ближайшие часы.

Сильные порывы ветра и гроза: мощные дожди ударят в некоторых районах Приморья
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