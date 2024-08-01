Наш народ циклоном не напугать: отдыхающие остаются на пляжах Приморья — видео

Posted 1 августа, 08:50
Published 1 августа, 08:50
Modified 1 августа, 08:52
Updated 1 августа, 08:52
Отважным отпускникам не страшны ветер, гром и молнии — штормовое предупреждение никого не напугало, на пляжах Приморья все так же полно людей.
Отдыхающие поделились видео с пляжа в Триозерье. На кадрах сотни палаток, буквально некуда пальцем ткнуть. Никто из туристов «сворачиваться» не собирается — машин и тентов становится только больше.
В Приморье при этом продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидается, что циклон ударит по территории края.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в некоторых районах Приморья дожди пройдут уже в ближайшие часы.