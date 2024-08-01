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Posted 1 августа, 13:44

Published 1 августа, 13:44

Modified 1 сентября, 03:57

Updated 1 сентября, 03:57

Новые данные о пострадавших в «Акватории» во Владивостоке — фото

1 августа 2024, 13:44

Госпитализированы 5 человек после обрушения потолка во Владивостоке

Сюжет
МЧС
В результате обрушения потолка в здании развлекательного комплекса на Светланской, 90, пострадали восемь человек, пятеро из которых госпитализированы, трое отказались от госпитализации, на месте работают сотрудники специализированных служб.

Специальные службы действуют на месте произошедшего ЧП - потолок обрушился в здании коммерческого развлекательного центра по адресу Светланская, 90, сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.

Согласно первоначальным данным, пострадали восемь человек. Пять из них госпитализированы, а трое отказались от госпитализации.

На месте инцидента медики скорой помощи.
По автоматическому вызову ЕДДС на место выехали пожарные, однако работы не производились, сообщили корреспондентам в прессслужбе МЧС Приморского края.

Известно, что упали металлические конструкции на подземном этаже развлекательного комплекса площадью примерно 100 квадратных метров.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что СК возбудил уголовное дело. На месте работают следователи и прокуроры.

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