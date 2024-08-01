Новые данные о пострадавших в «Акватории» во Владивостоке — фото

Госпитализированы 5 человек после обрушения потолка во Владивостоке

Сюжет МЧС

В результате обрушения потолка в здании развлекательного комплекса на Светланской, 90, пострадали восемь человек, пятеро из которых госпитализированы, трое отказались от госпитализации, на месте работают сотрудники специализированных служб.