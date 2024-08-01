Новые данные о пострадавших в «Акватории» во Владивостоке — фото

Posted 1 августа, 13:44
Published 1 августа, 13:44
Modified 1 сентября, 03:57
Updated 1 сентября, 03:57
Специальные службы действуют на месте произошедшего ЧП - потолок обрушился в здании коммерческого развлекательного центра по адресу Светланская, 90, сообщает пресс-служба мэрии Владивостока.
Согласно первоначальным данным, пострадали восемь человек. Пять из них госпитализированы, а трое отказались от госпитализации.
На месте инцидента медики скорой помощи.
По автоматическому вызову ЕДДС на место выехали пожарные, однако работы не производились, сообщили корреспондентам в прессслужбе МЧС Приморского края.
Известно, что упали металлические конструкции на подземном этаже развлекательного комплекса площадью примерно 100 квадратных метров.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что СК возбудил уголовное дело. На месте работают следователи и прокуроры.