Новый механизм развития бизнеса Хабкрая создан по инициативе Дмитрия Демешина

Posted 1 августа, 06:42
Published 1 августа, 06:42
Modified 1 августа, 06:44
Updated 1 августа, 06:44
Одним из результатов встречи станет создание на федеральном маркетплейсе OZON онлайн-витрины продукции, сделанной в Хабаровском крае. Врио губернатора Дмитрий Демешин высказал уверенность, что это станет хорошим инструментом поддержки и развития местного бизнеса.
«Ключевой посыл этой встречи — власть готова слышать и поддерживать бизнес, если бизнес готов работать на развитие Хабаровского края. Сейчас край нуждается в структурной перестройке экономики, ориентированной на рост промышленности, обновление технологической базы, развитие кооперации внутри региона. И предложения, которые поступили от инвесторов и предпринимателей, безусловно, краю нужны: размещение на площадке ТОР промышленно-строительного кластера, создание общей электронной цифровой карты инженерных сетей, подготовка кадров в тесной кооперации учебных заведений края с бизнесом, в том числе с привлечением инфраструктуры технопарков», — заявил министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.
По словам Калашникова, как раз такая комплексная, совместная работа лежит в основе концепции Хартии технологического суверенитета, подготовленной по инициативе Дмитрия Демешина. На текущий момент, к инициативе уже присоединились более 100 краевых предприятий.