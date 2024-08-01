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Posted 1 августа, 06:42

Published 1 августа, 06:42

Modified 1 августа, 06:44

Updated 1 августа, 06:44

На федеральном маркетплейсе откроется витрина товаров из Хабаровского края

Новый механизм развития бизнеса Хабкрая создан по инициативе Дмитрия Демешина

1 августа 2024, 06:42
Фото: khabkrai.ru.

На федеральном маркетплейсе откроется витрина товаров из Хабаровского края

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Инвестиции
Вчера на площадке ТОР «Авангард» в логистическом комплексе OZON состоялось выездное совместное заседание проектного офиса по улучшению инвестиционного климата и краевого совета по предпринимательству.

Одним из результатов встречи станет создание на федеральном маркетплейсе OZON онлайн-витрины продукции, сделанной в Хабаровском крае. Врио губернатора Дмитрий Демешин высказал уверенность, что это станет хорошим инструментом поддержки и развития местного бизнеса.

«Ключевой посыл этой встречи — власть готова слышать и поддерживать бизнес, если бизнес готов работать на развитие Хабаровского края. Сейчас край нуждается в структурной перестройке экономики, ориентированной на рост промышленности, обновление технологической базы, развитие кооперации внутри региона. И предложения, которые поступили от инвесторов и предпринимателей, безусловно, краю нужны: размещение на площадке ТОР промышленно-строительного кластера, создание общей электронной цифровой карты инженерных сетей, подготовка кадров в тесной кооперации учебных заведений края с бизнесом, в том числе с привлечением инфраструктуры технопарков», — заявил министр экономического развития Хабаровского края Виктор Калашников.

По словам Калашникова, как раз такая комплексная, совместная работа лежит в основе концепции Хартии технологического суверенитета, подготовленной по инициативе Дмитрия Демешина. На текущий момент, к инициативе уже присоединились более 100 краевых предприятий.

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