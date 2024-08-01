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Posted 1 августа, 10:43

Published 1 августа, 10:43

Modified 1 августа, 10:45

Updated 1 августа, 10:45

Новый рецепт фитнес-хлеба «для спортсменов» обсуждают в Приморье

Новый рецепт фитнес-хлеба «для спортсменов» обсуждают в Приморье

1 августа 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Продукты
Хлеб для фитоняшек и бодибилдеров появился в Приморском крае. По словам девушки, которая его купила, в составе мошки и жучки, некоторые с крылышками. Супер-рецепт жители края обсуждают в сети.

Жительница Приморья купила в магазине хлеб. По ее словам, она ходила в этот магазин уже давно, и даже не задумывалась, что что-то может быть не так. Закупилась продуктами, сложила все в пакет, и только дома заметила неприятный сюрприз. В хлебе девушка обнаружила насекомых разного размера — жучков или мошек, некоторые из них были с крыльями, другие без. Интересную рецептуру обсуждают жители Приморья.

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В новых медиа множество комментариев:

«Специальный хлеб с белковой добавкой. Рецепт такой, создатель премию получил»;
«Это кунжут такой»;
«Сэкономили? Теперь нечего ныть тут»;
«Хлеб с мясом, супер-новинка»;
«Не просеивают муку совсем, что ли. Это так трудно сделать ведь, дома и то просеиваешь всегда»;
«Хлеб, который заменит вам дорогущие протеиновые батончики…», — пишут приморцы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о солянке с неожиданной добавкой из мяса, которую купила жительница Приморья.

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