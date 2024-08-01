Новый рецепт фитнес-хлеба «для спортсменов» обсуждают в Приморье

Жительница Приморья купила в магазине хлеб. По ее словам, она ходила в этот магазин уже давно, и даже не задумывалась, что что-то может быть не так. Закупилась продуктами, сложила все в пакет, и только дома заметила неприятный сюрприз. В хлебе девушка обнаружила насекомых разного размера — жучков или мошек, некоторые из них были с крыльями, другие без. Интересную рецептуру обсуждают жители Приморья.