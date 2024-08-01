Новый рецепт фитнес-хлеба «для спортсменов» обсуждают в Приморье

Posted 1 августа, 10:43
Published 1 августа, 10:43
Modified 1 августа, 10:45
Updated 1 августа, 10:45
Жительница Приморья купила в магазине хлеб. По ее словам, она ходила в этот магазин уже давно, и даже не задумывалась, что что-то может быть не так. Закупилась продуктами, сложила все в пакет, и только дома заметила неприятный сюрприз. В хлебе девушка обнаружила насекомых разного размера — жучков или мошек, некоторые из них были с крыльями, другие без. Интересную рецептуру обсуждают жители Приморья.
В новых медиа множество комментариев:
«Специальный хлеб с белковой добавкой. Рецепт такой, создатель премию получил»;
«Это кунжут такой»;
«Сэкономили? Теперь нечего ныть тут»;
«Хлеб с мясом, супер-новинка»;
«Не просеивают муку совсем, что ли. Это так трудно сделать ведь, дома и то просеиваешь всегда»;
«Хлеб, который заменит вам дорогущие протеиновые батончики…», — пишут приморцы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о солянке с неожиданной добавкой из мяса, которую купила жительница Приморья.