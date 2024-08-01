Спецслужбы работают на месте обрушения потолка в «Акватории» во Владивостоке — видео

Posted 1 августа, 13:37
Published 1 августа, 13:37
Modified 1 августа, 14:51
Updated 1 августа, 14:51
Следователи Следственного Управления СК Российской Федерации по Приморскому краю начали расследование по уголовному делу по факту обрушения частей потолка в развлекательном центре «Акватория».
Инцидент характеризуется как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, согласно статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.
На месте происшествия работают следователи и другие спецслужбы. По предварительным данным, в медицинские учреждения доставили 5 пострадавших. Еще трое от госпитализации отказались.
Обрушение произошло на площади в 100 квадратных метров. Появились фото с места происшествия.