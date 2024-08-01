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Posted 1 августа, 13:37

Published 1 августа, 13:37

Modified 1 августа, 14:51

Updated 1 августа, 14:51

Спецслужбы работают на месте обрушения в развлекательном комплексе «Акватория»

Спецслужбы работают на месте обрушения потолка в «Акватории» во Владивостоке — видео

1 августа 2024, 13:37
Фото: primorsky_sledcom.

Спецслужбы работают на месте обрушения в развлекательном комплексе «Акватория»

Сюжет
Безопасность
В результате обрушения элементов потолка в водном комплексе «Акватория» пострадали 8 человек. Следователями СКР возбуждено уголовное дело, на месте работают сотрудники оперативных служб.

Следователи Следственного Управления СК Российской Федерации по Приморскому краю начали расследование по уголовному делу по факту обрушения частей потолка в развлекательном центре «Акватория».

Инцидент характеризуется как оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья, согласно статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На месте происшествия работают следователи и другие спецслужбы. По предварительным данным, в медицинские учреждения доставили 5 пострадавших. Еще трое от госпитализации отказались.

Обрушение произошло на площади в 100 квадратных метров. Появились фото с места происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в водном комплексе обрушился потолок.

В популярном водном комплексе во Владивостоке обрушился потолок — что известно
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