Первая жертва электросамокатов появилась в Лесозаводске — фото

Самокатчик сбил ребенка и уехал с места ДТП в Приморском крае

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Население Лесозаводска осваивает новый вид двухколесного транспорта. Но, судя по истории жительницы Приморского края, самокатчики еще не до конца знакомы с правилами ПДД, да и с ответственностью за свои поступки.