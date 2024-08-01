Первая жертва электросамокатов появилась в Лесозаводске — фото

Posted 1 августа, 07:39
Published 1 августа, 07:39
Modified 1 августа, 07:42
Updated 1 августа, 07:42
По данным новых медиа, в Лесозаводске совсем недавно открылся прокат электросамокатов. Население начало осваивать новый вид транспорта. Однако дается горожанам это дело нелегко, сообщает местная жительница.
По словам женщины, ее девятилетний ребенок стал жертвой новоиспеченного самокатчика. Взрослый мужчина сбил мальчика и поспешил удалиться, не извинившись перед пострадавшим, с досадой отметила мама школьника.
На фото видны ссадины, которые, как заявила родительница, доставляют боль и дискомфорт ребенку. Женщина также задалась вопросом: «вы зачем на больших скоростях гоняете?»