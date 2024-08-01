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Posted 1 августа, 07:39

Published 1 августа, 07:39

Modified 1 августа, 07:42

Updated 1 августа, 07:42

Самокатчик сбил ребенка и уехал с места ДТП в Приморском крае

Первая жертва электросамокатов появилась в Лесозаводске — фото

1 августа 2024, 07:39
Фото: 1MI.

Самокатчик сбил ребенка и уехал с места ДТП в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Население Лесозаводска осваивает новый вид двухколесного транспорта. Но, судя по истории жительницы Приморского края, самокатчики еще не до конца знакомы с правилами ПДД, да и с ответственностью за свои поступки.

По данным новых медиа, в Лесозаводске совсем недавно открылся прокат электросамокатов. Население начало осваивать новый вид транспорта. Однако дается горожанам это дело нелегко, сообщает местная жительница.

По словам женщины, ее девятилетний ребенок стал жертвой новоиспеченного самокатчика. Взрослый мужчина сбил мальчика и поспешил удалиться, не извинившись перед пострадавшим, с досадой отметила мама школьника.

На фото видны ссадины, которые, как заявила родительница, доставляют боль и дискомфорт ребенку. Женщина также задалась вопросом: «вы зачем на больших скоростях гоняете?»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке началась война против электросамокатов.

Война против электросамокатов началась во Владивостоке — видео
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#Новости#Владивосток#Приморский край#ДТП#Электросамокаты#Лесозаводск#Происшествия
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