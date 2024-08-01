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Posted 1 августа, 03:10

Published 1 августа, 03:10

Modified 1 августа, 03:12

Updated 1 августа, 03:12

Специалисты рекомендуют жителям Приморского края не купаться в Японском море

Почему стоит отложить отдых на море в Приморском крае? — мнение экспертов

1 августа 2024, 03:10
Фото: vostokmedia.com.

Специалисты рекомендуют жителям Приморского края не купаться в Японском море

Сюжет
Ливни
В Приморье купание в морской воде может обернуться проблемами со здоровьем. Более того, в определенные дни плавание может обернуться угрозой для жизни.

Интенсивные осадки омрачили отдых не только затопленными дорогами к именитым пляжам.

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Продолжительные ливни могут спровоцировать загрязнение морской воды, сообщает Роспотребнадзор. Специалисты предостерегают туристов на побережьях от купания.

Длительные дожди способствуют переносу загрязнений, — в виде мусора, нефтепродуктов, возбудителей разных болезней, — с суши в море. Более того, помутнение воды, спровоцированное смыванием песка и подъемом морских отложений, может повысить риск травмирования купающихся.

Не стоит забывать и об опасности бушующей стихии. В период непогоды не исключены штормы и сильное течение.

Эксперты заявили, что купаться в море лучше после стабилизации воды, — когда она станет прозрачной.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на один из приморских пляже забит под завязку отдыхающими.

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