Почему стоит отложить отдых на море в Приморском крае? — мнение экспертов

Posted 1 августа, 03:10
Published 1 августа, 03:10
Modified 1 августа, 03:12
Updated 1 августа, 03:12
Продолжительные ливни могут спровоцировать загрязнение морской воды, сообщает Роспотребнадзор. Специалисты предостерегают туристов на побережьях от купания.
Длительные дожди способствуют переносу загрязнений, — в виде мусора, нефтепродуктов, возбудителей разных болезней, — с суши в море. Более того, помутнение воды, спровоцированное смыванием песка и подъемом морских отложений, может повысить риск травмирования купающихся.
Не стоит забывать и об опасности бушующей стихии. В период непогоды не исключены штормы и сильное течение.
Эксперты заявили, что купаться в море лучше после стабилизации воды, — когда она станет прозрачной.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на один из приморских пляже забит под завязку отдыхающими.