«Попробовать на вкус» восток России смогут участники ВЭФ в Приморье

На экспозиции «Развиваем Дальний» можно будет получить информацию о действующих на территории макрорегиона механизмах господдержки предпринимателей, инвестирующих в экономику, и социально значимых программах, направленных на повышение качества жизни людей и реализуемых по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства еще в 2013 году объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь 21 век.