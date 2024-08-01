«Попробовать на вкус» восток России смогут участники ВЭФ в Приморье

Posted 31 июля, 22:58
Published 31 июля, 22:58
Modified 31 июля, 22:58
Updated 31 июля, 22:58
Выставка будет работать в дни проведения Восточного экономического форума на территории кампуса ДВФУ, подготовка экспозиций идет полным ходом. Возможность отправиться в интерактивное путешествие по самому крупному макрорегиону России даст павильон Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
В павильоне будут представлены тематические мультимедийные экспозиции «Путешествовать», «Учиться», «Работать» и «Жить», которые расскажут о динамике развития дальневосточных городов, возможностях для получения высшего и профессионального образования, туристических маршрутах и объектах гостеприимства для отдыха и новых впечатлений.
В зоне «Путешествовать» с помощью VR-устройства посетители смогут увидеть главные дальневосточные достопримечательности, снятые камерами в формате 360, а также познакомиться с видеодневниками участников Всероссийского конкурса путешествий «Дальний Восток — земля приключений» и изучить пройденные ими маршруты.
Нейросеть позволит «примерить» на себя дальневосточную или арктическую профессию будущего. Здесь желающие получить работу на новых предприятиях, которые появляются на Дальнем Востоке благодаря преференциальным режимам, смогут построить новый вектор своей карьеры.
Интересным будут и анимированные панорамы — с высоты птичьего полёта можно будет посмотреть, как изменятся дальневосточные города в будущем.
Посетители экспозиции «Развиваем Дальний» также смогут продегустировать продукцию, произведенную на «дальневосточном гектаре» и резидентами преференциальных режимов, в том числе дальневосточные деликатесы, узнать, как стать участником программы, бесплатно получить землю и пообщаться с теми, кто уже реализует свои проекты.
На экспозиции «Развиваем Дальний» можно будет получить информацию о действующих на территории макрорегиона механизмах господдержки предпринимателей, инвестирующих в экономику, и социально значимых программах, направленных на повышение качества жизни людей и реализуемых по поручению президента России Владимира Путина. Глава государства еще в 2013 году объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь 21 век.
«За это время было разработано более 80 федеральных законов. Результат этой работы — создана целостная система управления развитием Дальнего Востока и Арктики. С господдержкой построено более тысячи предприятий, инвесторами фактически вложено в экономику 4,4 трлн рублей. Общее количество инвестиционных проектов, реализуемых с государственной поддержкой, приближается к 4 тысячам. Большинство экономических показателей Дальнего Востока существенно превышают среднероссийские. Внедрены специальные инструменты, направленные на улучшение качества жизни людей. С помощью дальневосточной президентской субсидии обновляется и создается новая социальная инфраструктура, обновляются городские пространства. Историческим шансом обновления Дальнего Востока станет выполнение поручений Президента о реновации 25 дальневосточных городов, создании опорных пунктов в Арктике. Люди покупают жилье по льготной дальневосточной и арктической ипотеке, строятся арендные дома. Традиционно на Восточном экономическом форуме мы подводим итоги того, что уже реализовано, и обсуждаем то, что предстоит сделать. Этой же теме посвящена и выставка „Улица Дальнего Востока““, — подчеркнул Юрий Трутнев.
Выставка «Улица Дальнего Востока» станет площадкой, на которой свои ключевые проекты представят 11 регионов ДФО и федеральные министерства.
Амурская область расскажет гостям о развитии трансграничной агломерации Благовещенск — Хэйхэ.
Еврейская автономная область познакомит посетителей экспозиции с производством железорудного концентрата, добычей брусита и графита.
Забайкальский край продемонстрирует инвестиционный потенциал региона и логистические возможности. Специально для выставки создадут уникальную монументальную скульптуру Даши Намдакова высотой более шести метров.
Камчатский край отправит гостей в виртуальное туристическое путешествие по региону.
Магаданская область представит разработки НИЦ «Арктика», а на открытой площадке разместит российский автомобиль-снегоболотоход «Бурлак».
Республика Бурятия покажет туристические возможности, откроет зону Центра восточной медицины и галерею ремесленников Бурятии.
Республика Саха (Якутия) покажет гостям жаркое северное лето. Центральным объектом станет алтан сэргэ — традиционная якутская коновязь, место обрядов и получения благословения.
Сахалинская область продемонстрирует успехи в развитии беспилотной авиации, а также презентует путешествия на Северные Курилы.
Хабаровский край расскажет о технологических прорывах на примере новейших и перспективных самолетов.
Посетители стенда Чукотского автономного округа узнают о реновации городов и возможностях работы в этом регионе.
Ключевым на «Улице Дальнего Востока» станет павильон Приморского края. Он будет разделен на шесть тематических зон. В первой будут представлены ключевые проекты региона: мастер-планы городов края, создание города-спутника Владивостока, возможности отдыха в Зарубино, работа судостроительного комплекса «Звезда» и завода «Прогресс», строительство музейно-театрального комплекса на Орлиной сопке. Ознакомиться с этими проектами можно будет на специальной тач-панели.
Еще одна зона — «Логистика», здесь интерактивный помощник ознакомит гостей с информацией о портах, пограничных переходах, транспортных узлах и мероприятиях в рамках развития Северного морского пути. С логистическим потенциалом региона поможет ознакомиться интерактивный помощник.
В зоне «Промышленность» будет представлена информация о ведущих предприятиях, перспективах разработки минерально-сырьевой базы, площадках для запуска новых инвестпроектов, развитии электроэнергетики края. Особую ценность эта зона имеет для инвесторов — здесь будут показаны те возможности, которыми может воспользоваться инвестор, став резидентом территории опережающего развития, свободного порта Владивосток, промышленного парка.
Ключевые спортивные проекты края представят в зоне «Спорт».
Министерство спорта России традиционно не обойдет стороной эту уникальную выставку, открыв павильон «Спорт — норма жизни». Здесь будут обсуждаться актуальные темы открасли и проводиться спортивные активности.
Свою работу в рамках выставки запустит павильон «Дом сокола». Также планируется расширить завоевавшую в прошлом году признание участников Арабскую деревню, приуроченную к Международному форуму «День сокола», который пройдет в стартовый день ВЭФ-2024.
На центральной площадке традиционно пройдут мероприятия культурной программы с участием представителей всех дальневосточных регионов.
Кроме того, в этом году впервые Приморский край организует работу Рыбного рынка на «Улице Дальнего Востока» — гости смогут продегустировать продукцию дальневосточной кухни, в том числе авторские блюда из минтая, гребешка, краба и мидий.
Напомним, IX Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. В эти дни выставка будет доступна для участников форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что перспективы развития Дальнего Востока до 2030 года, укрепление и развитие международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе отражает главная тема Восточного экономического форума, озвученная Фондом Росконгресс — организатором форума.