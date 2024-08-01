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Posted 1 августа, 03:01

Published 1 августа, 03:01

Modified 1 августа, 03:03

Updated 1 августа, 03:03

Пропавшего в Приморье мальчика нашли — ребенка искали неделю

Пропавшего в Приморье мальчика нашли — ребенка искали неделю

1 августа 2024, 03:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Поиски мальчика, который потерялся в Приморье 26 июля, завершены. По информации прокуратуры, нашли тело ребенка. Родители выехали на опознание.

В Приморье нашли ребенка, похожего на пропавшего 26 июля маленького мальчика. Комментариев от родителей несовершеннолетнего не поступало. По информации из чата по координации поисков, мальчика нашли.

Ребенок пропал 26 июля во время купания в притоке бухты Безымянной, его искали семь дней. 31 июля спасатели МЧС организовали поиск мальчика с вертолета.

В прокуратуре Приморья сообщили, что тело ребёнка обнаружено, поисковые работы завершены. Родители выехали на опознание.

Ранее «Восток-Медиа» писало о поисках пропавшего в Приморье мальчика.

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