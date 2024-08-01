Пропавшего в Приморье мальчика нашли — ребенка искали неделю

Posted 1 августа, 03:01
Published 1 августа, 03:01
Modified 1 августа, 03:03
Updated 1 августа, 03:03
В Приморье нашли ребенка, похожего на пропавшего 26 июля маленького мальчика. Комментариев от родителей несовершеннолетнего не поступало. По информации из чата по координации поисков, мальчика нашли.
Ребенок пропал 26 июля во время купания в притоке бухты Безымянной, его искали семь дней. 31 июля спасатели МЧС организовали поиск мальчика с вертолета.
В прокуратуре Приморья сообщили, что тело ребёнка обнаружено, поисковые работы завершены. Родители выехали на опознание.
Ранее «Восток-Медиа» писало о поисках пропавшего в Приморье мальчика.