Результаты очередного рейда: 7 из 9 мигрантов оказались нелегалами в Приморском крае

Posted 1 августа, 00:07
Published 1 августа, 00:07
Modified 1 августа, 00:09
Updated 1 августа, 00:09
Семерых нарушителей миграционного законодательства выдворят из России, сообщает пресс-служба МВД. В полицию поступила информация о том, что в Малой Ярославке проживают мигранты-нелегалы.
Силовики доставили девятерых иностранцев для дальнейших разбирательств. Задержанных сфотографировали, сняли у них отпечатки пальцев и проверили по базе данных.
Семеро иностранных граждан действительно нарушили закон, пребывая на территории РФ. На них составлены административные протоколы. Мигранты выплатят штрафы и покинут страну.
«До завершения процедуры выдворения шестеро правонарушителей будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан», — отметили в полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что халатность бывшей сотрудницы полиции «прикрыла» мигранта-преступника в Приморье.