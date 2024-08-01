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Posted 1 августа, 00:07

Published 1 августа, 00:07

Modified 1 августа, 00:09

Updated 1 августа, 00:09

В Приморском крае еще семерых иностранцев выдворят из России

Результаты очередного рейда: 7 из 9 мигрантов оказались нелегалами в Приморском крае

1 августа 2024, 00:07
Фото: Изображение Midjourney.

В Приморском крае еще семерых иностранцев выдворят из России

Сюжет
Полиция
Очередная проверка иностранных граждан выявила нарушителей. Подавляющее число проверяемых мигрантов пренебрегало российским законодательством.

Семерых нарушителей миграционного законодательства выдворят из России, сообщает пресс-служба МВД. В полицию поступила информация о том, что в Малой Ярославке проживают мигранты-нелегалы.

Силовики доставили девятерых иностранцев для дальнейших разбирательств. Задержанных сфотографировали, сняли у них отпечатки пальцев и проверили по базе данных.

Семеро иностранных граждан действительно нарушили закон, пребывая на территории РФ. На них составлены административные протоколы. Мигранты выплатят штрафы и покинут страну.

«До завершения процедуры выдворения шестеро правонарушителей будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан», — отметили в полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что халатность бывшей сотрудницы полиции «прикрыла» мигранта-преступника в Приморье.

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