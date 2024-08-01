Сильные порывы ветра и гроза: мощные дожди ударят в некоторых районах Приморья

Posted 31 июля, 23:23
Published 31 июля, 23:23
Modified 31 июля, 23:25
Updated 31 июля, 23:25
По данным «Примпогоды», 1 августа в крае погоду определит циклон и активный атмосферный фронт. В центральных и восточных районах ударят сильные дожди, кое-где очень сильные. В других уголках региона ожидаются умеренные осадки. Также местами возможна гроза с сильными порывами ветра. Температурный фон составит 19 — 30 °C.
Во Владивостоке утром и вечером прогнозируется небольшой дождь. Не исключен сильный юго-восточный ветер. Воздух прогреется до 23 — 25 °C.
В Уссурийске небольшие осадки ожидаются временами в течение дня. Умеренный южный ветер может развиться до сильного. Столбики термометров поднимутся до 28 — 30 °C.
В Находке осадки прогнозируются только утром, — слабая морось и туман. Дневная температура будет колебаться от 28 до 30 °C.
Температура морской воды:
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жители Приморья готовились к непогоде еще вчера.