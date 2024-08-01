Сильные порывы ветра и гроза: мощные дожди ударят в некоторых районах Приморья

По данным «Примпогоды», 1 августа в крае погоду определит циклон и активный атмосферный фронт. В центральных и восточных районах ударят сильные дожди, кое-где очень сильные. В других уголках региона ожидаются умеренные осадки. Также местами возможна гроза с сильными порывами ветра. Температурный фон составит 19 — 30 °C.