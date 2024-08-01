Спасение «умирающей» бухты Стеклянной во Владивостоке: от осколков к чуду природы

Posted 1 августа, 05:57
Published 1 августа, 05:57
Modified 2 августа, 13:52
Updated 2 августа, 13:52
Пляж бухты Стеклянной сохранил память о своих непростых корнях. В прошлом на этом месте действовал завод по переработке стекла и фарфора, выбрасывающий отходы в море. Свалка неподалёку лишь усугубляла ситуацию, превращая берег в экосистему, где мусор и природа боролись за выживание.
Спойлер: природа победила.
Годы спустя осколки стекла, обмытые морскими волнами, стали гладкими и красивыми. Природа взяла мусор, «обняла его» и подарила жителям и гостям Приморья уникальное явление: стеклышки превратились из ненужного хлама в причудливый пляж, привлекающий туристов.
Уже в начале 2010-х годов «Стекляшка», как ласково её называют местные жители, стала популярным туристическим направлением. Это место было как будто где-то на берегах Лазурного моря, а не на побережье заморского Владивостока. Путешественники со всего мира начали приезжать на пляж, чтобы насладиться уникальным «песком».
Но вот беда: человек великая собирательная сила, и вместо того, чтобы оставить стеклянное великолепия нетронутым, приезжие начали увозить его кусочки с собой. Прошли годы, и от пляжа бухты Стеклянной можно сказать осталось одно название. И никакие таблички, запрещающие увозить стеклышки, не остановили туристов.
В итоге на пляже остались лишь камни:
«Спасите наш пляж!» — с такими лозунгами неутомимые активисты не устают тщетно стараться категорически изменить менталитет обывателей и туристов. Благо, что есть люди, которые понимают, что нельзя допустить «гибель» одной из самых красивых достопримечательностей Владивостока, поэтому в этом году все силы направлены на то, чтобы спасти пляж.
Сегодня администрация Владивостока провела очередную экологическую акцию «Осколки моря». Цель мероприятия — создать новую партию искусственно отшлифованных стеклышек и вернуть их обратно в море. То есть попытаться вернуть пляжу первозданный вид (но уже после того, как он был свалкой).
«Мы решили проверить, можем ли мы самостоятельно произвести такие осколки, и результаты оказались обнадеживающими», — рассказали специалисты из Дирекции общественных пространств.
На акцию пришли жители Владивостока, готовые помочь. Некоторые принесли старые бутылки, чтобы разбить их и создать что-то новое. Другие же привозили стекла машинами.
Даже туристы из Китая присоединились к мероприятию, выложив на пляже камнями надпись «Спасем пляж». Они, хоть и не все, но понимают важность сохранения этого природного символа, так что давайте отбросим стереотип, что это только приезжие «разворовывают» бухту.
Технология создания искусственных стеклышек проста: бутылки и другие стеклянные предметы разбивают на куски и помещают в бетонную мешалку с морской водой. Процесс занимает от получаса до часа. В результате получается новая партия стеклышек, которые со временем обретут свою природную утонченность.
Однако работы впереди ещё много. Каждая новая партия осколков сталкивается с рискованным вниманием туристов, готовых унести с собой частичку уникальности. Необходимость донести до всех, что вывоз стеклянных осколков может навредить пляжу как символу, актуальна, как никогда.
Бухта Стеклянная — это не только природное чудо, но и напоминание о том, как важно бережно относиться к окружающей среде. Берег, некогда загрязнённый, стал красивым и уникальным местом, но его сохранение зависит от каждого из нас. Экологические акции, подобные «Осколкам моря», демонстрируют, что люди могут объединиться ради общей цели. Однако сохранить это чудо природы можно только вместе, осознав ценность каждого стеклянного осколка на этом волшебном пляже.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что «вымирающий» пляж накормили стеклом в Приморском крае.