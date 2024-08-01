Спасение «умирающей» бухты Стеклянной во Владивостоке: от осколков к чуду природы

Бухта Стеклянная — это не только природное чудо, но и напоминание о том, как важно бережно относиться к окружающей среде. Берег, некогда загрязнённый, стал красивым и уникальным местом, но его сохранение зависит от каждого из нас. Экологические акции, подобные «Осколкам моря», демонстрируют, что люди могут объединиться ради общей цели. Однако сохранить это чудо природы можно только вместе, осознав ценность каждого стеклянного осколка на этом волшебном пляже.