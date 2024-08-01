Циклон не щадит север Приморья — есть угроза нового подтопления

Posted 1 августа, 10:59
Published 1 августа, 10:59
Modified 1 августа, 11:01
Updated 1 августа, 11:01
Атмосферный фронт пронесся главным образом над северными районами Приморского края. Дожди отрезали от земли населенные пункты в Красноармейском, Чугуевском и Яковлевском районах, лишив их транспортного сообщения. Ситуацию в различных муниципалитетах подняли на совещании с главой региона Олегом Кожемяко в оперативном штабе в четверг, 1 августа.
Проливные дожди в течение последних суток затронули Пожарский, Красноармейский, Кавалеровский, Чугуевский, Тернейский районы, Дальнереченский, Кировский округа и Лесозаводск.
Руководители муниципалитетов доложили губернатору о сложившейся обстановке. В результате повышения уровня воды в реке Большая Уссурка в Красноармейском районе оказались изолированы села Молодежное, Таежное, Дерсу и Дальний Кут. В Чугуевском округе нет проезда к селу Полыниха, а подъезд к Заветному затруднен. На дорогах края зафиксировано 18 переливов, подтоплено 69 участков.
Село Краснояровка осталось отрезанным в Яковлевском районе, проезд к селу Орлиное также затруднен, там готовят лодочную переправу. Все затронутые поселения обеспечены продуктами, свет и связь работают во всех населенных пунктах.
По информации руководителей муниципалитетов, где-то дожди прекратились, где-то продолжаются. Повсеместно отмечается подъем воды в реках, что может привести к затоплениям. В частности, в Дальнереченске готовятся к повышению уровня реки, туда направляется дополнительная группа спасателей.
По словам Олега Кожемяко, все структуры власти готовы в случае необходимости предоставить дополнительную помощь населенным пунктам.
В крае есть нужная спецтехника и резерв, который при необходимости будет направлен в нужные места. Энергетические и дорожные аварийные бригады оперативно работают. Ситуация под контролем, однако в случае ухудшения всем важно быть готовыми к любому развитию событий, подчеркнул глава региона.
Также он призвал дорожников и руководителей муниципалитетов уделить особое внимание дополнительной защите от наводнений дорог к детским лагерям. Из-за переливов на дороге пришлось отменить смену лагеря в Кировском районе.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непогода грозит сразу нескольким районам Приморья.