vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 1 августа, 10:59

Published 1 августа, 10:59

Modified 1 августа, 11:01

Updated 1 августа, 11:01

Непогода властвует на севере Приморского края

Циклон не щадит север Приморья — есть угроза нового подтопления

1 августа 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney.

Непогода властвует на севере Приморского края

Сюжет
Погода
В связи с приближением циклона и сильными дождями на севере Приморья, в крае создали оперативный штаб. Сообщается, что некоторые села уже отрезаны от транспортного сообщения, на дорогах переливы.

Атмосферный фронт пронесся главным образом над северными районами Приморского края. Дожди отрезали от земли населенные пункты в Красноармейском, Чугуевском и Яковлевском районах, лишив их транспортного сообщения. Ситуацию в различных муниципалитетах подняли на совещании с главой региона Олегом Кожемяко в оперативном штабе в четверг, 1 августа.

Проливные дожди в течение последних суток затронули Пожарский, Красноармейский, Кавалеровский, Чугуевский, Тернейский районы, Дальнереченский, Кировский округа и Лесозаводск.

Руководители муниципалитетов доложили губернатору о сложившейся обстановке. В результате повышения уровня воды в реке Большая Уссурка в Красноармейском районе оказались изолированы села Молодежное, Таежное, Дерсу и Дальний Кут. В Чугуевском округе нет проезда к селу Полыниха, а подъезд к Заветному затруднен. На дорогах края зафиксировано 18 переливов, подтоплено 69 участков.

Село Краснояровка осталось отрезанным в Яковлевском районе, проезд к селу Орлиное также затруднен, там готовят лодочную переправу. Все затронутые поселения обеспечены продуктами, свет и связь работают во всех населенных пунктах.

По информации руководителей муниципалитетов, где-то дожди прекратились, где-то продолжаются. Повсеместно отмечается подъем воды в реках, что может привести к затоплениям. В частности, в Дальнереченске готовятся к повышению уровня реки, туда направляется дополнительная группа спасателей.

По словам Олега Кожемяко, все структуры власти готовы в случае необходимости предоставить дополнительную помощь населенным пунктам.

В крае есть нужная спецтехника и резерв, который при необходимости будет направлен в нужные места. Энергетические и дорожные аварийные бригады оперативно работают. Ситуация под контролем, однако в случае ухудшения всем важно быть готовыми к любому развитию событий, подчеркнул глава региона.

Также он призвал дорожников и руководителей муниципалитетов уделить особое внимание дополнительной защите от наводнений дорог к детским лагерям. Из-за переливов на дороге пришлось отменить смену лагеря в Кировском районе.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что непогода грозит сразу нескольким районам Приморья.

Сильные порывы ветра и гроза: мощные дожди ударят в некоторых районах Приморья
Узнать подробнее
#Новости#Общество#Погода#Безопасность#Ливни#Спасатели#Штормовое предупреждение#Дождь#Тайфун#Олег Кожемяко#Циклон#Наводнение#Ветер#Эвакуация#Грозы#Приморский край#Осадки#Губернатор#Шторм#Атмосферные фронты#Дожди#Транспортное сообщение#Приморье#Реки#Наводнения#Аварийные бригады#Чугуевский округ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика