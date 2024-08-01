Циклон не щадит север Приморья — есть угроза нового подтопления

В крае есть нужная спецтехника и резерв, который при необходимости будет направлен в нужные места. Энергетические и дорожные аварийные бригады оперативно работают. Ситуация под контролем, однако в случае ухудшения всем важно быть готовыми к любому развитию событий, подчеркнул глава региона.