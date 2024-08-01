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Posted 1 августа, 13:19

Published 1 августа, 13:19

Modified 1 августа, 13:31

Updated 1 августа, 13:31

Потолок обрушился в крупном водном комплексе в Приморском крае

В популярном водном комплексе во Владивостоке обрушился потолок — что известно

1 августа 2024, 13:19
Фото: 1MI.

Потолок обрушился в крупном водном комплексе в Приморском крае

Сюжет
Безопасность
По информации новых медиа, в водном комплексе «Акватория» во Владивостоке обрушилась часть потолка. По словам очевидцев, несколько человек пострадало.

По информации новых медиа, в водном комплексе «Акватория» на Светланской во Владивостоке обрушилась часть потолка. Очевидцы сообщают, что металлическая конструкция упала прямо на бассейн, в котором находились люди.

По словам свидетелей происшествия, среди посетителей есть пострадавшие. Восемь человек задело, в каком они состоянии, не сообщалось.

На месте работают спецслужбы, обстоятельства выясняют.

Ранее «Восток-Медиа» писало о задымлении из-за теплого пола во Владивостоке.

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