В популярном водном комплексе во Владивостоке обрушился потолок — что известно

Posted 1 августа, 13:19
Published 1 августа, 13:19
Modified 1 августа, 13:31
Updated 1 августа, 13:31
По информации новых медиа, в водном комплексе «Акватория» на Светланской во Владивостоке обрушилась часть потолка. Очевидцы сообщают, что металлическая конструкция упала прямо на бассейн, в котором находились люди.
По словам свидетелей происшествия, среди посетителей есть пострадавшие. Восемь человек задело, в каком они состоянии, не сообщалось.
На месте работают спецслужбы, обстоятельства выясняют.
Ранее «Восток-Медиа» писало о задымлении из-за теплого пола во Владивостоке.