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Posted 1 августа, 05:09

Published 1 августа, 05:09

Modified 1 августа, 05:11

Updated 1 августа, 05:11

Выяснены подробности жуткого ДТП в Приморском крае

Водители: пьяный и подросток — детали смертельной аварии в Приморском крае — видео

1 августа 2024, 05:09
Фото: 1MI.

Выяснены подробности жуткого ДТП в Приморском крае

Сюжет
Уголовное дело
Нетрезвый рулевой кроссовера и подросток на малолитражке встретились поздно ночью на дороге в Приморье. Чудовищная «встреча» оказалось роковой для юного водителя…

Смертельное ДТП произошло в Артеме. Для 17-летнего водителя малолитражки ночная поездка стала последней.

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Прокуратура поделилась подробностями жуткого дорожного происшествия с участием двух легковушек. За рулем Nissan Murano находился 39-летний мужчина в алкогольном опьянении, а рулевым Toyota Vitz оказался 17-летний молодой человек, сообщает надзорное ведомство.

Водитель «Витца» погиб, а его пассажиры госпитализированы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранители разбираются в произошедшем.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под Владивостоком случилась авария со смертельным исходом.

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