Водители: пьяный и подросток — детали смертельной аварии в Приморском крае — видео

Posted 1 августа, 05:09
Published 1 августа, 05:09
Modified 1 августа, 05:11
Updated 1 августа, 05:11
Смертельное ДТП произошло в Артеме. Для 17-летнего водителя малолитражки ночная поездка стала последней.
Прокуратура поделилась подробностями жуткого дорожного происшествия с участием двух легковушек. За рулем Nissan Murano находился 39-летний мужчина в алкогольном опьянении, а рулевым Toyota Vitz оказался 17-летний молодой человек, сообщает надзорное ведомство.
Водитель «Витца» погиб, а его пассажиры госпитализированы. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Правоохранители разбираются в произошедшем.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что под Владивостоком случилась авария со смертельным исходом.