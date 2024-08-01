Водители: пьяный и подросток — детали смертельной аварии в Приморском крае — видео

Прокуратура поделилась подробностями жуткого дорожного происшествия с участием двух легковушек. За рулем Nissan Murano находился 39-летний мужчина в алкогольном опьянении, а рулевым Toyota Vitz оказался 17-летний молодой человек, сообщает надзорное ведомство.