Выехал прокурор: подтверждено наличие пострадавших в «Акватории» во Владивостоке

Posted 1 августа, 13:25
Published 1 августа, 13:25
Modified 1 сентября, 03:56
Updated 1 сентября, 03:56
Проверка по случаю обрушения частей потолка в развлекательном центре «Акватория» сейчас проводится прокуратурой.
Вечером 1 августа 2024 года на втором этаже аквапарка «Акватория» в городе Владивостоке произошло падение металлических элементов потолка на площади около 100 квадратных метров.
Некоторые люди получили травмы, сообщают в ведомстве.
Для координации работы правоохранительных органов и служб быстро прибыли на место заместитель прокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района города Владивостока Роман Язвенко.
Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства при использовании здания и обеспечении безопасности предоставляемых услуг жителям.
После проверки будут приняты все необходимые меры для реагирования на произошедшее.