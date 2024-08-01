Выехал прокурор: подтверждено наличие пострадавших в «Акватории» во Владивостоке

Прокуратура подтвердила наличие пострадавших в «Акватории» во Владивостоке

Сюжет Безопасность

Прокуратура инициировала проверку по факту обрушения элементов потолка в водно-развлекательном комплексе «Акватория» во Владивостоке на -2 этаже. В ведомстве подтвердили, что не обошлось без пострадавших.