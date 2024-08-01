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Posted 1 августа, 13:25

Published 1 августа, 13:25

Modified 1 сентября, 03:56

Updated 1 сентября, 03:56

Прокуратура подтвердила наличие пострадавших в «Акватории» во Владивостоке

Выехал прокурор: подтверждено наличие пострадавших в «Акватории» во Владивостоке

1 августа 2024, 13:25
Фото: 1MI

Прокуратура подтвердила наличие пострадавших в «Акватории» во Владивостоке

Сюжет
Безопасность
Прокуратура инициировала проверку по факту обрушения элементов потолка в водно-развлекательном комплексе «Акватория» во Владивостоке на -2 этаже. В ведомстве подтвердили, что не обошлось без пострадавших.

Проверка по случаю обрушения частей потолка в развлекательном центре «Акватория» сейчас проводится прокуратурой.

Вечером 1 августа 2024 года на втором этаже аквапарка «Акватория» в городе Владивостоке произошло падение металлических элементов потолка на площади около 100 квадратных метров.

Некоторые люди получили травмы, сообщают в ведомстве.

Для координации работы правоохранительных органов и служб быстро прибыли на место заместитель прокурора края Андрей Трегубов и прокурор Ленинского района города Владивостока Роман Язвенко.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдения требований законодательства при использовании здания и обеспечении безопасности предоставляемых услуг жителям.

После проверки будут приняты все необходимые меры для реагирования на произошедшее.

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