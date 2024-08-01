Ядовитые твари атакуют отдыхающих на пляжах Приморья

Posted 1 августа, 01:57
Published 1 августа, 01:57
Modified 1 августа, 01:59
Updated 1 августа, 01:59
На прошлой неделе в Артемовскую детскую городскую больницу обратилось 26 человек, которые пострадали от медуз. Большинство пострадавших обошлось амбулаторным лечением, — 25 пациентов перенесли укусы мелководных в легкой форме.
Тем не менее, без тяжелых случаев не обошлось. Одного из обратившихся за помощью госпитализировали в токсикологическое отделение владивостокской больницы.
Несмотря на десятки пострадавших, специалисты уверяют, что нынешняя ситуация с медузами абсолютно нормальная.
«Нет никаких массовых поступлений пострадавших от медуз. Для нашего края, города 10-15 человек в день, обратившихся за помощью, это нормально», — отметил заведующий отделением острых отравлений ВКБ №2 Кирилл Коростылев.
Ослабить симптоматику помогут противоаллергические препараты. Но если на укус спровоцировал сильную реакцию, то необходимо обратиться в медучреждение, сообщил врач.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на побережье бухты Муравьиной мальчик стал жертвой ядовитого морского обитателя.