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Posted 1 августа, 01:57

Published 1 августа, 01:57

Modified 1 августа, 01:59

Updated 1 августа, 01:59

Медузы-крестовики продолжают заполонять популярные пляжи Приморского края

Ядовитые твари атакуют отдыхающих на пляжах Приморья

1 августа 2024, 01:57
Фото: vostokmedia.com.

Медузы-крестовики продолжают заполонять популярные пляжи Приморского края

Сюжет
Дети
Десятки человек обращаются за помощью в медучреждения после укусов опасных морских обитателей. Стоит ли бить тревогу из-за увеличения медуз в бухтах Приморского края? — эксперт ответил на животрепещущий вопрос.

На прошлой неделе в Артемовскую детскую городскую больницу обратилось 26 человек, которые пострадали от медуз. Большинство пострадавших обошлось амбулаторным лечением, — 25 пациентов перенесли укусы мелководных в легкой форме.

Тем не менее, без тяжелых случаев не обошлось. Одного из обратившихся за помощью госпитализировали в токсикологическое отделение владивостокской больницы.

Несмотря на десятки пострадавших, специалисты уверяют, что нынешняя ситуация с медузами абсолютно нормальная.

«Нет никаких массовых поступлений пострадавших от медуз. Для нашего края, города 10-15 человек в день, обратившихся за помощью, это нормально», — отметил заведующий отделением острых отравлений ВКБ №2 Кирилл Коростылев.

Ослабить симптоматику помогут противоаллергические препараты. Но если на укус спровоцировал сильную реакцию, то необходимо обратиться в медучреждение, сообщил врач.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на побережье бухты Муравьиной мальчик стал жертвой ядовитого морского обитателя.

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