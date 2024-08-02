Грузовик покорежил зад автобуса в ДТП во Владивостоке — фото

Posted 2 августа, 01:57
Published 2 августа, 01:57
Modified 2 августа, 01:59
Updated 2 августа, 01:59
В пригороде дальневосточной столицы на Маковского случилось дорожное происшествие. Грузовик догнал микроавтобус в районе Седанки. Заднее стекло микрика разбилось и разлетелось по проезжей части.
При каких обстоятельствах произошла авария — неизвестно. О пострадавших тоже не сообщается. Остается надеяться, что данное столкновение не отразится на дорожном трафике.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как два грузовика заблокировали полдороги на улице Вилкова во Владивостоке.