vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа, 01:57

Published 2 августа, 01:57

Modified 2 августа, 01:59

Updated 2 августа, 01:59

Грузовик покорежил зад автобуса в ДТП во Владивостоке — фото

Грузовик покорежил зад автобуса в ДТП во Владивостоке — фото

2 августа 2024, 01:57
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Происшествие
Во Владивостоке произошла авария с участием грузовика и микроавтобуса. По словам очевидца, удар был серьезным, так как осколки заднего стекла раскинулись на две полосы из трех.

В пригороде дальневосточной столицы на Маковского случилось дорожное происшествие. Грузовик догнал микроавтобус в районе Седанки. Заднее стекло микрика разбилось и разлетелось по проезжей части.

При каких обстоятельствах произошла авария — неизвестно. О пострадавших тоже не сообщается. Остается надеяться, что данное столкновение не отразится на дорожном трафике.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как два грузовика заблокировали полдороги на улице Вилкова во Владивостоке.

Какой-то олень перегородил половину дороги во Владивостоке — фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Опубликованы подробности смертельной аварии с большегрузом в Приморском крае — фото«Где были родители?» — 4-летнюю девочку переехал тягач в ПриморьеЯпонский универсал опрокинул многотонный грузовик в Приморье — видео
#Новости#Владивосток#Происшествие#Микроавтобус#Приморский край#ДТП#Происшествия#Грузовик#Дорожное происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика