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Posted 2 августа, 11:01

Published 2 августа, 11:01

Modified 2 августа, 11:01

Updated 2 августа, 11:01

Картина дня в Приморье: ЧП в «Акватории», штормовое предупреждение и труп в мусорке

Картина дня в Приморье: ЧП в «Акватории», штормовое предупреждение и труп в мусорке

2 августа 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события пятницы — в обзоре «Восток-Медиа»

ЧП в «Акватории»

В здании водного комплекса «Акватория» во Владивостоке произошло чрезвычайное происшествие. На втором этаже произошло обрушение крыши. В это время там находились люди.

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Штормовое предупреждение

В Приморском крае снова объявлено штормовое предупреждение. Впереди сильные дожди, ливни, грозы и ветер.

Ждём потоп и апокалипсис сегодня? Штормовое предупреждение снова объявлено в Приморье
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Труп в мусорке

В мертвом состоянии черепашка была найдена в мусорном баке на Сафоново, что вызвало бурю эмоций у местных жителей.

Труп в мусорном баке нашли жители Владивостока — фото
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