Картина дня в Приморье: ЧП в «Акватории», штормовое предупреждение и труп в мусорке

Posted 2 августа, 11:01
Published 2 августа, 11:01
Modified 2 августа, 11:01
Updated 2 августа, 11:01
ЧП в «Акватории»
В здании водного комплекса «Акватория» во Владивостоке произошло чрезвычайное происшествие. На втором этаже произошло обрушение крыши. В это время там находились люди.
Штормовое предупреждение
В Приморском крае снова объявлено штормовое предупреждение. Впереди сильные дожди, ливни, грозы и ветер.
Труп в мусорке
В мертвом состоянии черепашка была найдена в мусорном баке на Сафоново, что вызвало бурю эмоций у местных жителей.