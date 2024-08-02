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Posted 2 августа, 01:52

Published 2 августа, 01:52

Modified 2 августа, 01:54

Updated 2 августа, 01:54

141 тонну камчатского краба незаконно вывезли из Приморского края в Китай

Контрабандисты вывозили в Китай из Приморья тоннами важный ресурс на 325 000 000

2 августа 2024, 01:52
Фото: pxhere.com.

141 тонну камчатского краба незаконно вывезли из Приморского края в Китай

Сюжет
Уголовное дело
Сотрудники крупного предприятия организовали нелегальный вывоз морепродуктов из Приморского края. Теперь контрабандисты поплатятся за преступление миллионным штрафом.

Контрабанда крабов из Китая обернулась уголовным делом для двух жителей Приморья. Артемовский суд вынес приговор подозреваемым в незаконном перемещении 141 тонны морепродуктов, — сотрудники крупной организации тайно провезли товар в КНР, стоимость которого составила 325 000 000 рублей.

Мужчины занимались нелегальным экспортом в 2020 году. Злоумышленники предоставили недостоверную информацию о задекларированном товаре в таможенный орган.

Фигурантов признали виновными в организации незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере. Каждый из них выплатит штраф — 500 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье завели дело на браконьера, который незаконно добывал краба.

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