Контрабандисты вывозили в Китай из Приморья тоннами важный ресурс на 325 000 000

Контрабанда крабов из Китая обернулась уголовным делом для двух жителей Приморья. Артемовский суд вынес приговор подозреваемым в незаконном перемещении 141 тонны морепродуктов, — сотрудники крупной организации тайно провезли товар в КНР, стоимость которого составила 325 000 000 рублей.