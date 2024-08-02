Контрабандисты вывозили в Китай из Приморья тоннами важный ресурс на 325 000 000

Posted 2 августа, 01:52
Published 2 августа, 01:52
Modified 2 августа, 01:54
Updated 2 августа, 01:54
Контрабанда крабов из Китая обернулась уголовным делом для двух жителей Приморья. Артемовский суд вынес приговор подозреваемым в незаконном перемещении 141 тонны морепродуктов, — сотрудники крупной организации тайно провезли товар в КНР, стоимость которого составила 325 000 000 рублей.
Мужчины занимались нелегальным экспортом в 2020 году. Злоумышленники предоставили недостоверную информацию о задекларированном товаре в таможенный орган.
Фигурантов признали виновными в организации незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере. Каждый из них выплатит штраф — 500 000 рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье завели дело на браконьера, который незаконно добывал краба.