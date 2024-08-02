vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа, 07:12

Published 2 августа, 07:12

Modified 2 августа, 07:15

Updated 2 августа, 07:15

Крепче стали и гранита: сумеете пройти простой тест по фильмам и песням про ВДВ?

Крепче стали и гранита: сумеете пройти простой тест по фильмам и песням про ВДВ?

2 августа 2024, 07:12
Фото: 1MI.
Сюжет
Армия
Сегодня — день воздушно-десантных войск. Девиз «голубых беретов»: «Никто, кроме нас!», говорит сам за себя. Вспомним фильмы и песни про ВДВ — в основном, времён СССР?
#Новости#Общество#Тесты#Россия#Владивосток#Армия#Песни#СССР#Фильмы#День ВДВ#ВДВ#Приморский край
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика