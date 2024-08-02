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Posted 2 августа, 04:14

Published 2 августа, 04:14

Modified 2 августа, 04:16

Updated 2 августа, 04:16

Более 15 улиц остались без света во Владивостоке

Массовое отключение электричества произошло во Владивостоке

2 августа 2024, 04:14
Фото: 1MI.

Более 15 улиц остались без света во Владивостоке

Сюжет
Электроэнергия
Из-за аварии без электроэнергии осталось несколько улиц во Владивостоке. Когда восстановят коммунальную услугу? — узнаете в материале «Восток-Медиа»

В дальневосточной столице произошло отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба «Владивостокского предприятия электрических сетей» (ВПЭС).

Из-за аварии на электросетях обесточены часть жилых домов и социально-значимых объектов на улицах: Можайской, Нарвской, Никифорова, Сафонова, Патрокл, Смоленской, Таманской, Тихвинской, Борисенко, Героев Хасана, Гризодубовой, Талалихина, Часовитина, 20 лет ВЛКСМ, 60 лет ВЛКСМ, Полины Осипенко, Тетюхинской.

Специалисты ВПЭС уже устраняют проблему. Работы по восстановлению коммунальной услуги завершатся ориентировочно в 17:10.

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