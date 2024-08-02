Массовое отключение электричества произошло во Владивостоке

Posted 2 августа, 04:14
Published 2 августа, 04:14
Modified 2 августа, 04:16
Updated 2 августа, 04:16
В дальневосточной столице произошло отключение электроэнергии, сообщает пресс-служба «Владивостокского предприятия электрических сетей» (ВПЭС).
Из-за аварии на электросетях обесточены часть жилых домов и социально-значимых объектов на улицах: Можайской, Нарвской, Никифорова, Сафонова, Патрокл, Смоленской, Таманской, Тихвинской, Борисенко, Героев Хасана, Гризодубовой, Талалихина, Часовитина, 20 лет ВЛКСМ, 60 лет ВЛКСМ, Полины Осипенко, Тетюхинской.
Специалисты ВПЭС уже устраняют проблему. Работы по восстановлению коммунальной услуги завершатся ориентировочно в 17:10.