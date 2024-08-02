Мужчина выжил после двух выстрелов в голову на базе отдыха в Приморском крае

Posted 2 августа, 07:04
Published 2 августа, 07:04
Modified 2 августа, 07:06
Updated 2 августа, 07:06
Конфликт приморцев на базе отдыха завершился стрельбой и госпитализацией. На мужчину, который два раза выстрелил в голову противника, завели уголовное дело. Пострадавшего в тяжелом состоянии транспортировали в больницу.
Жители региона шокированы не только досугом земляков, но и тем фактом, что счастливчик выжил после серьезных увечий.
«Как он выжил после двух выстрелов в голову?! Вот это везение»;
«Удачливый человек. Пусть с ним все будет хорошо»;
«Надеюсь негодяя задержали?»;
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье на авторынке мужчина выстрелил в ребенка.