vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа, 07:04

Published 2 августа, 07:04

Modified 2 августа, 07:06

Updated 2 августа, 07:06

Мужчина выжил после двух выстрелов в голову на базе отдыха в Приморском крае

Мужчина выжил после двух выстрелов в голову на базе отдыха в Приморском крае

2 августа 2024, 07:04
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Больница
Путешествие к морю закончилось конфликтом для двух жителей Приморского края. Один из оппонентов чудом остался жив после пальбы прямо в голову.

Конфликт приморцев на базе отдыха завершился стрельбой и госпитализацией. На мужчину, который два раза выстрелил в голову противника, завели уголовное дело. Пострадавшего в тяжелом состоянии транспортировали в больницу.

Два выстрела в голову: отдых у моря обернулся жестким конфликтом в Приморском крае
Узнать подробнее

Жители региона шокированы не только досугом земляков, но и тем фактом, что счастливчик выжил после серьезных увечий.

«Как он выжил после двух выстрелов в голову?! Вот это везение»;
«Удачливый человек. Пусть с ним все будет хорошо»;
«Надеюсь негодяя задержали?»;

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье на авторынке мужчина выстрелил в ребенка.

История со стрельбой в подростка в Приморье получила продолжение
Узнать подробнее
Читайте также:
Еще двоих буйных отдыхающих из Андреевки повязали в Приморье — видеоПохитителя маленького мальчика из Владивостока задержали — видео«Дорога как после бомбежки»: огромные пробки собираются на мосту в Приморье — фото
#Новости#Общество#Больница#Владивосток#Уголовное дело#Ребенок#Задержание#Авторынок#Приморский край#Стрельба#Регион#Приморье#Госпитализация#Жители#Шок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика