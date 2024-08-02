Немного алюминия на голову, ничего страшного: олимпийское спокойствие «Акватории»

Posted 2 августа, 02:20
Published 2 августа, 02:20
Modified 31 августа, 14:45
Updated 31 августа, 14:45
Главное, на чём старательно фиксируется внимание в заявлении: обрушились ВСЕГО ЛИШЬ декоративные элементы. Такая ерунда!
«В водном комплексе „Акватория“ 1 августа в 21.15 произошло частичное обрушение элементов алюминиевого реечного подвесного потолка на -2 этаже. Эти элементы являются декоративными и не имеют отношения к конструктиву здания».
Действительно, сущие пустяки. Стоишь себе тихо у бассейна, собираясь поплавать, а тебе на голову немножко «алюминиевого реечного потолка» падает. Есть, о чем говорить! Отряхнулся да ныряй.
«Информация сразу была передана во внутренний информационный центр, к которому подключены все сотрудники комплекса. Незамедлительно служба спасателей, технический персонал и медики начали оказывать помощь гостям, которые находились в зоне падения».
А очевидцы и непосредственные участники происшествия почему-то рассказывают, как сами помогали другим посетителям комплекса высвободиться из-под завалов. Ну, наверное, это они преувеличивают. Сказано же вам: весь персонал, вплоть до официантов и поваров ресторана с верхнего этажа, теряя тапки, бросились на помощь.
«Все службы и прибывшие на место руководители подразделений начали работу по освобождению этажа от посетителей и работе с гостями. Всем желающим покинуть комплекс ранее планируемого времени было предложено сделать возврат денежных средств».
Это ж с какой скоростью неслись «руководители подразделений» на место работы, что успели прибыть не к шапочному разбору, а к разгару событий? Прям как чай у телевизора пили, так в чем были и рванули? Или они все живут в соседних домах?
«На территорию комплекса оперативно прибыли сотрудники МЧС, поисково-спасательная служба, прокуратура, полиция, пожарные машины, гаи, а также были даны комментарии по входящим звонкам от представителей администрации города и дежурных городских служб».
Ну разумеется. Быстрое прибытие спасателей и сотрудников экстренных служб — особая заслуга персонала комплекса. Без них, видимо, МЧС ехало бы на вызов «обрушение потолка на людей в общественном здании» медленно и уныло.
«Администрация водного комплекса крайне сожалеет о случившемся, активно работает со всеми проверяющими структурами и гостями, предпринимает все меры для разрешения возникших ситуаций».
Сожалеть о случившемся — это, конечно, хорошо. Другое дело, что бизнес, связанный с безопасностью людей, надо вести так, чтобы потом не приходилось рассказывать, мол, мы «крайне сожалеем». Принцип «согрешить, потом покаяться» — не наш метод, вы не согласны, господа из «Акватории»?
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что по делу об обрушении потолка в «Акватории» уже прошли первые аресты.