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Posted 2 августа, 05:28

Published 2 августа, 05:28

Modified 2 августа, 05:30

Updated 2 августа, 05:30

«Политика — это забота»: Максим Иванов прокомментировал итоги весенней сессии Госдумы

«Политика — это забота»: Максим Иванов прокомментировал итоги весенней сессии Госдумы

2 августа 2024, 05:28
Фото: Телеграм-канал «ТутНуженИванов».
Государственная Дума РФ завершила весеннюю сессию. О её итогах своим избирателям рассказал секретарь Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат нижней палаты парламента Максим Иванов.

Подводя итоги завершившейся сессии, Максим Иванов подчеркнул, что она полностью подтвердила лозунг «Политика — это забота», с которым он три года назад шёл на выборы депутатов Госдумы. Нижняя палата парламента за весеннюю сессию приняла 331 закон, из них 92 отмечены как социально значимые.

— С гордостью отмечаю, что немалая часть значимых законодательных решений была предложена партией «Единая Россия»! Что, в общем, неудивительно, учитывая, что нашими приоритетами были и остаются поручения Президента, данные им в Послании Федеральному Собранию, а также наказы наших избирателей, отражённые в Народной Программе, — сообщил депутат.

Секретарь Хабаровского регионального отделения «Единой России» прокомментировал наиболее важные, по его мнению, решения весенней сессии.

— Впервые в истории Правительство страны было сформировано депутатами, как прямыми представителями интересов граждан. Введена прогрессивная шкала налогообложения. Причём, на доходах большинства граждан это не отразится, а доходы государственного бюджета подрастут, и дополнительные средства будут направлены на решение социальных проблем. Принят «Закон Путина» об индексации пенсий работающим пенсионерам. Один из самых долгожданных законов, предложенных Президентом. Принят закон, который установил ежегодную семейную выплату гражданам, имеющим двоих и более детей. Её получат около 4 миллионов семей. Для семей участников СВО обеспечена возможность получения двух пенсий: по потере кормильца и по инвалидности для детей, а также социальной пенсии и пенсии по потере кормильца для вдов бойцов СВО, — рассказал Максим Иванов.

Парламентарий добавил, что это лишь небольшая часть проведённой депутатами Госдумы работы.

— Уверен, что следующая сессия будет не менее насыщенная. Сейчас мы с коллегами-депутатами разъезжаемся по своим регионам. Но не для того, чтобы отдохнуть, а для того, чтобы получить новые наказы от граждан, которые мы будем превращать в законодательные инициативы и воплощать в жизнь уже ближайшей осенью, — отметил лидер хабаровских единороссов.
#Хабаровский край
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