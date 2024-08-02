«Политика — это забота»: Максим Иванов прокомментировал итоги весенней сессии Госдумы

— Впервые в истории Правительство страны было сформировано депутатами, как прямыми представителями интересов граждан. Введена прогрессивная шкала налогообложения. Причём, на доходах большинства граждан это не отразится, а доходы государственного бюджета подрастут, и дополнительные средства будут направлены на решение социальных проблем. Принят «Закон Путина» об индексации пенсий работающим пенсионерам. Один из самых долгожданных законов, предложенных Президентом. Принят закон, который установил ежегодную семейную выплату гражданам, имеющим двоих и более детей. Её получат около 4 миллионов семей. Для семей участников СВО обеспечена возможность получения двух пенсий: по потере кормильца и по инвалидности для детей, а также социальной пенсии и пенсии по потере кормильца для вдов бойцов СВО, — рассказал Максим Иванов.