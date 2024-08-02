Порядка половины розничных клиентов банка «Открытие» перешли в ВТБ

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков рассказал на пресс-конференции, что по плану процесс объединения двух финансовых организаций завершится к концу текущего года. Он отметил, что за последние полтора года была проведена значительная работа для обеспечения максимального удобства процесса объединения. В частности, была подготовлена продуктово-сервисная линейка и вся сопутствующая инфраструктура. Как результат, в ВТБ переходит около двадцати тысяч человек в день. В настоящее время ВТБ обслуживает уже половину клиентов банка «Открытие», пишет inkazan.ru.