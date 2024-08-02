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Posted 2 августа, 10:48

Published 2 августа, 10:48

Modified 2 августа, 10:48

Updated 2 августа, 10:48

Порядка половины розничных клиентов банка «Открытие» перешли в ВТБ

Порядка половины розничных клиентов банка «Открытие» перешли в ВТБ

2 августа 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney.
Порядка 1,6 млн активных розничных клиентов, которые ранее обслуживал банк «Открытие», перешли в ВТБ. При этом большая часть этих клиентов, то есть восемьсот тысяч человек, сделали это онлайн.

На данный момент банк «Открытие» уже перевел в ВТБ около 80 процентов кредитного портфеля, а также две трети портфеля сбережений.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков рассказал на пресс-конференции, что по плану процесс объединения двух финансовых организаций завершится к концу текущего года. Он отметил, что за последние полтора года была проведена значительная работа для обеспечения максимального удобства процесса объединения. В частности, была подготовлена продуктово-сервисная линейка и вся сопутствующая инфраструктура. Как результат, в ВТБ переходит около двадцати тысяч человек в день. В настоящее время ВТБ обслуживает уже половину клиентов банка «Открытие», пишет inkazan.ru.

Процесс перехода клиентов из «Открытия» в ВТБ в режиме онлайн стартовал в мае. Он завершится в конце текущего года.

Отделения банка «Открытие» начали переходить под бренд ВТБ еще с декабря прошлого года. Планируется, что более 250 офисов «Открытия» будут интегрированы с ВТБ в этом году.

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