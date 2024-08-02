Произошло первое задержание по ЧП в «Акватории» во Владивостоке

Posted 2 августа, 00:42
Published 2 августа, 00:42
Modified 1 сентября, 03:57
Updated 1 сентября, 03:57
Работники Следственного комитета задержали главного специалиста банных сооружений «Акватория».
По версии следствия, 1 августа 2024 года подозреваемый, отвечавший за проведение технического обслуживания и эксплуатацию помещений водного комплекса, не обеспечил должным образом соответствующую безопасность работы комплекса. Элемент потолка из алюминиевых реечных панелей обрушился на посетителей, включая детей. Девять человек получили различной степени повреждения, восемь из них были госпитализированы.
Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, документацию, проинтервьюировали работников комплекса, свидетелей и пострадавших.
Принято решение о необходимости заключения подозреваемого под стражу, ходатайство направлено в суд.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало кадры момента обрушения потолка