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Posted 2 августа, 00:42

Published 2 августа, 00:42

Modified 1 сентября, 03:57

Updated 1 сентября, 03:57

Задержан главный инженер комплекса, где рухнул потолок во Владивостоке

Произошло первое задержание по ЧП в «Акватории» во Владивостоке

2 августа 2024, 00:42
Фото: 1MI

Задержан главный инженер комплекса, где рухнул потолок во Владивостоке

Сюжет
Суд
По информации следователей из Приморского края, в ходе расследования уголовного дела о падении потолка в банном комплексе «Акватория» был задержан главный инженер комплекса по имени Игорь Черемисин.

Работники Следственного комитета задержали главного специалиста банных сооружений «Акватория».

По версии следствия, 1 августа 2024 года подозреваемый, отвечавший за проведение технического обслуживания и эксплуатацию помещений водного комплекса, не обеспечил должным образом соответствующую безопасность работы комплекса. Элемент потолка из алюминиевых реечных панелей обрушился на посетителей, включая детей. Девять человек получили различной степени повреждения, восемь из них были госпитализированы.

Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, документацию, проинтервьюировали работников комплекса, свидетелей и пострадавших.

Принято решение о необходимости заключения подозреваемого под стражу, ходатайство направлено в суд.

Видео: sledcom25.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало кадры момента обрушения потолка

Опубликован момент падения потолка в «Акватории» во Владивостоке
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