Произошло первое задержание по ЧП в «Акватории» во Владивостоке

По версии следствия, 1 августа 2024 года подозреваемый, отвечавший за проведение технического обслуживания и эксплуатацию помещений водного комплекса, не обеспечил должным образом соответствующую безопасность работы комплекса. Элемент потолка из алюминиевых реечных панелей обрушился на посетителей, включая детей. Девять человек получили различной степени повреждения, восемь из них были госпитализированы.