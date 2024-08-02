«Прямой разговор» с Олегом Кожемяко показал эффективность управления Приморьем

Posted 2 августа, 06:16
Published 2 августа, 06:16
Modified 2 августа, 06:18
Updated 2 августа, 06:18
В начале этой недели губернатор Приморья Олег Кожемяко провел прямой эфир, который транслировался крупными телеканалами края и в социальных сетях. «Прямой разговор» продлился рекордные почти два часа, к эфиру жители Приморья прислали более 1400 вопросов, на десятки из которых глава региона дал исчерпывающие ответы. Остальные вопросы по поручению губернатора были направлены в профильные ведомства и муниципалитеты для отработки.
Отметим, что такие прямые эфиры с Олегом Кожемяко стали действительно эффективным инструментом коммуникации с жителями Приморья. Причем губернатору задают даже неудобные вопросы, которые не имеют моментального решения. Однако это не мешает ему брать тему под личный контроль, давать поручения и находить решение той или иной ситуации.
Кроме того, губернатор в очередной раз показал максимальную личную погруженность в дела края в целом и каждого муниципалитета, в частности. Это было наглядно видно в ходе «Прямого разговора», когда Олег Кожемяко, отвечая на вопросы, ориентировался в проблемных местах и территориях лучше, чем некоторые профильные чиновники. Это очередное подтверждение эффективности личных визитов главы региона в муниципалитеты, которые Олег Кожемяко практикует и сегодня.
Во время «Прямого разговора» жители Приморья интересовались, прежде всего, социальной сферой: здравоохранением, образованием, транспортом и дорожным хозяйством. Не обошли стороной и топовые темы последних месяцев: наводнение, СВО и поддержку молодёжи.
Программы ТОС, которые запущены в регионе по инициативе губернатора, помогают преображать города и населенные пункты края, делают их комфортными, уютными и красивыми. Олег Кожемяко, отвечая на вопрос приморцев, заявил, грантовая поддержка ТОСов в Приморье будет продолжена.
Он подчеркнул, что тема благоустройства волнует всех жителей края, поэтому это направление работы правительства Приморья будет не просто сохранено, оно будет набирать обороты.
«Принять участие в программе ТОС — решение тех товариществ, которые на месте лучше видят, что необходимо сделать, чтобы каким-то образом их микрорайон или двор приобрел благоприятный вид. Поэтому мы каждый год увеличиваем объемы финансирования на эти цели. В этом году мы тоже увеличили, и сегодня это — порядка 350 миллионов на 345 проектов благоустройства. Мы будем программу поддерживать», — заявил губернатор Приморья.
Состояние приморских дорог является одной из острых тем, которую подняли жители края в «Прямом разговоре» с Олегом Кожемяко. Отвечая на вопросы, глава региона рассказал, какая работа ведется в этой сфере, и поделился новыми подходами в решении проблем. Он подчеркнул, что на 2025 год запланировано увеличение количества ремонтируемых дорог.
Одна из главных транспортных артерий края — дорога Осиновка — Рудная Пристань сегодня находится в процессе ремонта, который рассчитан на два года. Он подчеркнул, что внимание уделяется и другим проблемным участкам дорожного хозяйства. Так, несмотря на сложности, предпринимаются меры по улучшению транспортного сообщения на автомобильной дороге Лазо — Заповедное.
«Сложный участок. Мы создали в Примавтодоре филиал „Лазо“, которого раньше не было. Сейчас там ведутся работы с асфальтовым заводом и щебеночно-дробильным комплексом», — отметил он.
Важной частью дорожных работ является ремонт и строительство мостов — в 2024 году в Приморье строятся девять мостов и четыре находятся в ремонте, которые пришли в негодность в результате разгула стихии.
«Мы перешли к такой программе, чтобы создавать запас САРМов — мостов из металлоконструкций. В этом году организовали в Примавтодоре собственное производство по изготовлению водопропускных труб большого диаметра, мы сами их льем. Я думаю, что за этот год и в большей степени уже на следующий год мы подготовим порядка 20-30 мостов из металлоконструкций, которые будут быстро восстанавливать нам проезжую часть, подготовим в большем количестве водопропускные трубы — армированные металлические и железобетонные, — которые сами производим», — рассказал Олег Кожемяко.
По словам Олега Кожемяко, меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций в крае позволяют уменьшить разрушительные последствия непогоды для экономики и населения региона. Он отметил, что из-за меняющегося климата, регион все чаще накрывают циклоны, имеющие тропический характер — выливая большие объемы осадков на муниципалитеты края.
Так, из-за последних дождей в Партизанске и Партизанском округе за сутки-двое выпало около 140 миллиметров осадков, это месячная норма. Здесь активно идет ликвидация ЧС. Идут восстановительные работы и в Дальнереченске, который пострадал от дождей ранее. Превентивные меры — расчистка русел рек, восстановление и строительство гидротехнических сооружений — должны максимально защитить населенные пункты от ливней.
«С прошлого года после тайфуна в сентябре, который коснулся Уссурийска, Спасского района, мы сразу закупили необходимую технику для министерства ГОЧС — около 38 единиц, и в зимний период ее поставили на расчистку русел рек. Создали структуру, которая будет заниматься на постоянной основе вопросами, связанными с гидрологией, расчисткой русел рек, строительством дамб, — это агентство по гидротехническим сооружениям, сейчас 24 единицы техники направлены в подтопленные районы. Стоит задача перейти к планомерной работе по расчистке русел рек», — обозначил Олег Кожемяко.
МинГОЧС усиливается отрядами с тяжелой техникой — бульдозерами, экскаваторами, самосвалами, которые могут быстро реагировать на ЧС. Агентство гидротехнических сооружений будет создавать филиалы для работы на постоянной основе в паводкоопасных районах: Дальнереченске, Спасске-Дальнем, Лесозаводске.
«Расчистка русел рек началась зимой прошлого года со Спасского района. Работы еще не закончены, но уже сейчас виден результат: после прошедших недавно дождей в районе были незначительные подтопления. Улучшение ситуации наблюдается во всех районах, где проводились дноуглубительные работы. Чтобы сохранить темп, в бюджете 2025 года Правительством края планируется предусмотреть закупку техники и размещение ее по районам, подверженным подтоплениям», — сказал руководитель региона.
Например, населенным пунктам в Октябрьском округе именно расчистка русел рек помогла справиться с паводками. Работы уже завершены в Октябрьском округе и Уссурийске. Сейчас техника переброшена во Владивосток, Артем, Чугуевку, Лесозаводск, Ольгинский округ.
Прямое общение с жителями Приморья было взято на вооружение губернатором края Олегом Кожемяко с первых дней работы на этом посту, и стало его «фишкой» в осуществлении управления регионом. И это не только прямые эфиры, но и личные встречи с приморцами, которые он проводит в ходе своих рабочих визитов в муниципалитеты края. Такой подход позволяет главе края не только отчитываться о своей работе и разъяснять действия краевого правительства, но и в онлайн режиме получать информацию о ситуации в крае и оперативно принимать управленческие решения.