«Прямой разговор» с Олегом Кожемяко показал эффективность управления Приморьем

Прямое общение с жителями Приморья было взято на вооружение губернатором края Олегом Кожемяко с первых дней работы на этом посту, и стало его «фишкой» в осуществлении управления регионом. И это не только прямые эфиры, но и личные встречи с приморцами, которые он проводит в ходе своих рабочих визитов в муниципалитеты края. Такой подход позволяет главе края не только отчитываться о своей работе и разъяснять действия краевого правительства, но и в онлайн режиме получать информацию о ситуации в крае и оперативно принимать управленческие решения.