Свисали электрические провода: ЧП в «Акватории» могло стать трагедией во Владивостоке

Posted 2 августа, 02:42
Published 2 августа, 02:42
Modified 2 августа, 02:44
Updated 2 августа, 02:44
В водно-развлекательном центре «Акватория» обрушился потолок. Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Один из посетителей госпитализирован в больницу.
Но жуткое происшествие могло обернуться трагедией для отдыхающих. По словам одного из гостей комплекса, потолок обрушился в бассейн, в котором плавали люди. Более того, после инцидента над водой свисали провода.
Людям очень повезло, — электричество не попало в искусственный водоем для купания. А если кабель попал бы в воду? Последствия могли быть ужасными.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае задержали главного инженера комплекса.