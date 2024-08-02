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Posted 2 августа, 02:42

Published 2 августа, 02:42

Modified 2 августа, 02:44

Updated 2 августа, 02:44

Выяснены подробности обрушения потолка в развлекательном комплексе Владивостока

Свисали электрические провода: ЧП в «Акватории» могло стать трагедией во Владивостоке

2 августа 2024, 02:42
Фото: vostokmedia.com.

Выяснены подробности обрушения потолка в развлекательном комплексе Владивостока

Сюжет
Электричество
Во Владивостоке жуткое происшествие в водном комплексе обошлось без жертв. Однако, по словам пострадавших, все могло закончиться плачевно.

В водно-развлекательном центре «Акватория» обрушился потолок. Пострадавшим потребовалась помощь медиков. Один из посетителей госпитализирован в больницу.

Опубликован момент падения потолка в «Акватории» во Владивостоке
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Но жуткое происшествие могло обернуться трагедией для отдыхающих. По словам одного из гостей комплекса, потолок обрушился в бассейн, в котором плавали люди. Более того, после инцидента над водой свисали провода.

Людям очень повезло, — электричество не попало в искусственный водоем для купания. А если кабель попал бы в воду? Последствия могли быть ужасными.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае задержали главного инженера комплекса.

Произошло первое задержание по ЧП в «Акватории» во Владивостоке
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