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Posted 2 августа, 08:36

Published 2 августа, 08:36

Modified 2 августа, 08:36

Updated 2 августа, 08:36

Труп в мусорном баке нашли жители Владивостока

Труп в мусорном баке нашли жители Владивостока — фото

2 августа 2024, 08:36
Фото: 1MI.

Труп в мусорном баке нашли жители Владивостока

В мертвом состоянии черепашка была найдена в мусорном баке на Сафоново, что вызвало бурю эмоций у местных жителей.

На Сафонова произошло печальное событие: местные жители обнаружили мертвую черепашку, прикрытую пакетом, в мусорном баке. Видео с находкой быстро разошлось по социальным сетям, вызвав волну возмущения и обсуждений среди горожан.

По словам свидетелей, в водоеме, где часто купаются дети, черепашки и другие пресмыкающиеся подвергаются опасности.

Местные выражают обеспокоенность тем, что беззащитные животные становятся жертвами небрежного отношения к окружающей среде.

«Это не просто трагедия для одной черепашки, это сигнал о том, что мы должны обратить внимание на ситуацию, которая происходит вокруг озера на Сафонова, и защитить его обитателей», — комментирует ситуацию один из активистов.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что озеро превратилось в деликатесный суп во Владивостоке.

Озеро превратилось в деликатесный суп во Владивостоке — видео
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