Труп в мусорном баке нашли жители Владивостока — фото

Posted 2 августа, 08:36
Published 2 августа, 08:36
Modified 2 августа, 08:36
Updated 2 августа, 08:36
На Сафонова произошло печальное событие: местные жители обнаружили мертвую черепашку, прикрытую пакетом, в мусорном баке. Видео с находкой быстро разошлось по социальным сетям, вызвав волну возмущения и обсуждений среди горожан.
По словам свидетелей, в водоеме, где часто купаются дети, черепашки и другие пресмыкающиеся подвергаются опасности.
Местные выражают обеспокоенность тем, что беззащитные животные становятся жертвами небрежного отношения к окружающей среде.
«Это не просто трагедия для одной черепашки, это сигнал о том, что мы должны обратить внимание на ситуацию, которая происходит вокруг озера на Сафонова, и защитить его обитателей», — комментирует ситуацию один из активистов.