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Posted 2 августа, 06:08

Published 2 августа, 06:08

Modified 2 августа, 06:10

Updated 2 августа, 06:10

Выяснилось, кто стоит за ЧП в «Акватории» во Владивостоке

У «Эскадры» Позднякова обвалился потолок: что скрывается в подноготной «Акватории»?

2 августа 2024, 06:08
Фото: vostokmedia.com.

Выяснилось, кто стоит за ЧП в «Акватории» во Владивостоке

Сюжет
Мошенничество
Водный комплекс «Акватория», в котором на головы людей рухнула часть потолка, принадлежал скандально известному в Приморье бизнесмену Борису Позднякову. Не исключено, что фактически он до сих пор управляет бизнесом через третьих лиц.

Обвал потолков в водном комплексе «Акватория» — серьезное ЧП. По последним данным, пострадали 9 человек. Люди верили бренду фешенебельного места отдыха, за красивой картинкой которого скрывается тихий ужас — беглый владелец, который, по нашему мнению, плевать хотел на безопасность.

Опубликован момент падения потолка в «Акватории» во Владивостоке
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По информации, указанной на сайте спа-центра, услуги в нем оказывают пять юридических лиц: ООО «Акватория-СПА», ООО «Акватория», ООО «Стар-Альянс», ООО «ЭМ Брокеридж» и ИП Филиппова. Удивительно ли, но некоторые из них так или иначе связаны с Борисом Поздняковым.

Так, «Акватория-СПА» заведует массажным центром и СПА в комплексе, принадлежит с этого года Александре Горецкой. Основал организацию в 2016 году Борис Поздняков.

Само ООО «Акватория», которому принадлежат водный комплекс и автомойка, входит в группу компаний «Эскадра Менеджмент». Бенефициаром группы, по данным СПАРК-Интерфакс, указан Борис Поздняков.

Александра Борисовна Горецкая, по тем же данным, числится бенефициаром «Акватории». Сто процентов уставного капитала ей передали в 2023 году. По данным СПАРК-Интерфакс, организация входит в группу «Эскадра Менеджмент» Позднякова и Павликова.

Ресторан принадлежит ООО «Стар Альянс», которое также связано с «Эскадрой» через учредителя — Павла Беленца. Есть еще несколько организаций, которые зарегистрированы на Светланской, 90 во Владивостоке и точно так же связаны с Поздняковым.

Интересно, что оборот у ООО «Акватория» многомиллионный, но, по данным СПАРК-Интерфакс, в 2023 году компания понесла огромные убытки.

«Акватория-СПА» остается «в плюсе», но чистая прибыль у фирмы — 1,5 миллиона рублей.

«Стар-Альянс» при выручке в 245 миллионов приносит 2 миллиона чистой прибыли.

Казалось бы, обвал потолка — совпадение, и только. В случае с фирмами Позднякова и его товарищей, мы считаем, что все иначе. Огромный оборот, красивое здание, на словах «Акватория» — райское место, но на деле, как нам кажется, внутри разруха.

Одно из приморских изданий сообщило: «Спасатели говорят, что потолок держался на „прогнивших шнурках“», позже в сети появилось видео, подтверждающее эту информацию. Как говорится, лицо припудрили, а шея грязная. Интересно, как спится «за бугром», когда источник твоих доходов ранит людей.

Напомним, скандально известный приморский бизнесмен Борис Поздняков — владелец группы компаний «Эскадра» — уже практически два года находится в бегах за границей. На его счету такие «достижения» как «гаражи-миражи» — мошенничество с ГСК в сообщничестве с Натальей Соколовой и Алексеем Ляйфером, высотки «в чистом поле» и в перегруженных районах, махинации с землей и реальное уголовное дело — Поздняков успел отсидеть в изоляторе временного содержания, а после — бежал из страны и попал в международный розыск. В 2023 году суд постановил заочно заключить Позднякова под стражу по делу о мошенничестве с землей.

Ранее «Восток-Медиа» подготовило расследование о ВИП-сидельцах Владивостока, в их число заочно входит и Борис Поздняков.

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