У «Эскадры» Позднякова обвалился потолок: что скрывается в подноготной «Акватории»?

Напомним, скандально известный приморский бизнесмен Борис Поздняков — владелец группы компаний «Эскадра» — уже практически два года находится в бегах за границей. На его счету такие «достижения» как «гаражи-миражи» — мошенничество с ГСК в сообщничестве с Натальей Соколовой и Алексеем Ляйфером, высотки «в чистом поле» и в перегруженных районах, махинации с землей и реальное уголовное дело — Поздняков успел отсидеть в изоляторе временного содержания, а после — бежал из страны и попал в международный розыск. В 2023 году суд постановил заочно заключить Позднякова под стражу по делу о мошенничестве с землей.