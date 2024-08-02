В «Акватории» плевать на пострадавших в ЧП с обрушением потолка во Владивостоке?

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Все 9 гостей, на чьи головы рухнул потолок, по словам сотрудника отдела маркетинга водного комплекса «Акватория», выписаны и отправлены домой на долечивание. Однако, у Минздрава Приморья информация другая и «речи о выписке нет». Получается, что не так уж «Акватория» и в курсе о судьбе пострадавших.

В водном комплексе «Акватория» сообщили о том, что по состоянию на утро 2 августа, всех пострадавших уже выписали из больниц. Корреспондент «Восток-Медиа» решил проверить данную информацию и обратился за уточнением в краевой Минздрав, где заявление сотрудников «Акватории» опровергли. Но, обо всём по порядку. Напомним, что минувшей ночью, в бассейне популярного водного комплекса «Акватория» во Владивостоке, случилось происшествие — часть потолка рухнула прямо на людей, отдыхающих в бассейне. Спустя некоторое время, вечером 2 августа, корреспондент «Восток-Медиа» обратился к сотрудникам комплекса за выяснением деталей случившегося. Журналист задал важный вопрос: «будет ли комплекс помогать пострадавшим в восстановлении здоровья после полученных травм». Прямого ответа, к примеру: «Да, будем» или «нет, не будем», получено не было. Однако работники комплекса ответили сильно обтекаемо. Видимо, чтобы создать ощущение, что они чувствуют свою вину и хотят её загладить перед людьми. Именно поэтому сотрудники «Акватории» сообщили, что убедиться в том, что с гостями все в порядке — приоритетная задача: «Мы желаем им скорейшего выздоровления, на связи со всеми пострадавшими и готовы оказывать максимальное содействие по всем вопросам», — сообщили сотрудники отдела маркетинга. Более точного ответа получить не удалось, от дальнейших комментариев специалисты отказались. Кроме этого, «Восток-Медиа» показалось примечательным, что в «Акватории» дали информацию о состоянии пострадавших, которая не соответствует данным краевого Минздрава. Так, сотрудница отдела маркетинга комплекса заявила, что госпитализированных уже выписали, и все 9 человек находятся на амбулаторном лечении. Фото: vostokmedia.com Неизвестно, откуда у работников водного комплекса появилась информация о том, что всех травмированных посетителей «Акватории» выписали и перевели на амбулаторное лечение. Ведь официальная информация у Минздрава ПК совершенно иная. По сообщению министерства здравоохранения, 2 августа один человек все еще остается в больнице: «Врач сообщил, что состояния госпитализированного пациента стабильное, средней степени тяжести. Проводят лечение. Опасности для жизни нет. О выписке речи не было». Такая серьезная разница в данных кажется очень странной и, по нашему мнению, указывает лишь на то, что «Акватории» совершенно всё равно на тех, кто получил увечья в их заведении. Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что скрывается за красивой картинкой «Акватории». У «Эскадры» Позднякова обвалился потолок: что скрывается в подноготной «Акватории»? Узнать подробнее Читайте также: Свисали электрические провода: ЧП в «Акватории» могло стать трагедией во Владивостоке Количество пострадавших в «Акватории» выросло до 9 во Владивостоке — подробности Опубликован момент падения потолка в «Акватории» во Владивостоке