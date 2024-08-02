vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 августа, 09:36

Published 2 августа, 09:36

Modified 2 августа, 09:38

Updated 2 августа, 09:38

В «Акватории» плевать на пострадавших в ЧП с обрушением потолка во Владивостоке?

2 августа 2024, 09:36
Сюжет
Травмы
Все 9 гостей, на чьи головы рухнул потолок, по словам сотрудника отдела маркетинга водного комплекса «Акватория», выписаны и отправлены домой на долечивание. Однако, у Минздрава Приморья информация другая и «речи о выписке нет». Получается, что не так уж «Акватория» и в курсе о судьбе пострадавших.

В водном комплексе «Акватория» сообщили о том, что по состоянию на утро 2 августа, всех пострадавших уже выписали из больниц. Корреспондент «Восток-Медиа» решил проверить данную информацию и обратился за уточнением в краевой Минздрав, где заявление сотрудников «Акватории» опровергли.

Но, обо всём по порядку.

Напомним, что минувшей ночью, в бассейне популярного водного комплекса «Акватория» во Владивостоке, случилось происшествие — часть потолка рухнула прямо на людей, отдыхающих в бассейне. Спустя некоторое время, вечером 2 августа, корреспондент «Восток-Медиа» обратился к сотрудникам комплекса за выяснением деталей случившегося.

Журналист задал важный вопрос: «будет ли комплекс помогать пострадавшим в восстановлении здоровья после полученных травм».

Прямого ответа, к примеру: «Да, будем» или «нет, не будем», получено не было. Однако работники комплекса ответили сильно обтекаемо. Видимо, чтобы создать ощущение, что они чувствуют свою вину и хотят её загладить перед людьми.

Именно поэтому сотрудники «Акватории» сообщили, что убедиться в том, что с гостями все в порядке — приоритетная задача:

«Мы желаем им скорейшего выздоровления, на связи со всеми пострадавшими и готовы оказывать максимальное содействие по всем вопросам», — сообщили сотрудники отдела маркетинга.

Более точного ответа получить не удалось, от дальнейших комментариев специалисты отказались.

Кроме этого, «Восток-Медиа» показалось примечательным, что в «Акватории» дали информацию о состоянии пострадавших, которая не соответствует данным краевого Минздрава.

Так, сотрудница отдела маркетинга комплекса заявила, что госпитализированных уже выписали, и все 9 человек находятся на амбулаторном лечении.

Фото: vostokmedia.com

Неизвестно, откуда у работников водного комплекса появилась информация о том, что всех травмированных посетителей «Акватории» выписали и перевели на амбулаторное лечение. Ведь официальная информация у Минздрава ПК совершенно иная.

По сообщению министерства здравоохранения, 2 августа один человек все еще остается в больнице:

«Врач сообщил, что состояния госпитализированного пациента стабильное, средней степени тяжести. Проводят лечение. Опасности для жизни нет. О выписке речи не было».

Такая серьезная разница в данных кажется очень странной и, по нашему мнению, указывает лишь на то, что «Акватории» совершенно всё равно на тех, кто получил увечья в их заведении.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что скрывается за красивой картинкой «Акватории».

У «Эскадры» Позднякова обвалился потолок: что скрывается в подноготной «Акватории»?
Узнать подробнее
Читайте также:
Свисали электрические провода: ЧП в «Акватории» могло стать трагедией во ВладивостокеКоличество пострадавших в «Акватории» выросло до 9 во Владивостоке — подробностиОпубликован момент падения потолка в «Акватории» во Владивостоке
#Новости#Спасение#Владивосток#Минздрав#Здоровье#Бассейн#Травмы#Приморский край#Авария#Пострадавшие#Происшествия#Акватория#Медиа#Госпитализация#Инцидент#Комментарии#Амбулаторное лечение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика