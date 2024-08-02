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Posted 2 августа, 05:09

Published 2 августа, 05:09

Modified 2 августа, 05:11

Updated 2 августа, 05:11

Выяснилось, на чем держался потолок в «Акватории» во Владивостоке — видео

Выяснилось, на чем держался потолок в «Акватории» во Владивостоке — видео

2 августа 2024, 05:09
Фото: 1MI.
Сюжет
СК РФ
Следователи проводят проверку на месте обрушения в водном комплексе «Акватория» во Владивостоке. Части обвалившегося потолка осматривают специалисты.

Сотрудники Следственного управления СК РФ по Приморскому краю проводят проверку на месте обрушения потолка в водном комплексе «Акватория». Специалисты изучают фрагменты конструкции и крепления.

Появилось видео из закрытого спа-комплекса. На кадрах видно, что в руках у сотрудников Следкома некие элементы, напоминающие нам ржавые части проволоки.

Видео: primorsky_sledcom.

Проверка продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в бассейн с водой в «Акватории» чудом не упали провода, подключенные к электросети.

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