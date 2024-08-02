Выяснилось, на чем держался потолок в «Акватории» во Владивостоке — видео

Posted 2 августа, 05:09
Published 2 августа, 05:09
Modified 2 августа, 05:11
Updated 2 августа, 05:11
Сотрудники Следственного управления СК РФ по Приморскому краю проводят проверку на месте обрушения потолка в водном комплексе «Акватория». Специалисты изучают фрагменты конструкции и крепления.
Появилось видео из закрытого спа-комплекса. На кадрах видно, что в руках у сотрудников Следкома некие элементы, напоминающие нам ржавые части проволоки.
Проверка продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в бассейн с водой в «Акватории» чудом не упали провода, подключенные к электросети.