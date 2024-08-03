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Posted 3 августа, 01:03

Published 3 августа, 01:03

Modified 31 августа, 14:45

Updated 31 августа, 14:45

В Приморском крае выплата бойцам СВО повышена до 1200000 рублей

1200000 рублей — такова выплата для заключивших контракт на СВО в Приморском крае

3 августа 2024, 01:03
Фото: vostokmedia.com

В Приморском крае выплата бойцам СВО повышена до 1200000 рублей

Сюжет
Выплаты
В Приморском крае существенно увеличен размер единовременной выплаты заключившим контракт для участия в СВО. Кроме того, теперь для заключения такого контракта не обязательно иметь регистрацию в регионе.

В пресс-службе правительства Приморского края пояснили: выплата будет начисляться заключившим контракт с воинской частью, принимающей участие в СВО, с 1 августа 2024 года. Сумма складывается таким образом: 800 тысяч — региональная, 400 тысяч — федеральная.

— Отметим, что граждане, призванные на военную службу по мобилизации, а также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, получают выплату в 900 тысяч: 500 тысяч рублей — региональная составляющая, 400 — федеральная, — подчеркнули в пресс-службе.

Также для получения материальной помощи уже не нужно иметь регистрацию на территории края — тем, кто прошел обучение в добровольческом отряде «ТИГР» и заключил контракт.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие еще меры поддержки участников СВО и членов их семей действуют в Приморье.

Олег Кожемяко о поддержке участников СВО в Приморье
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#Новости#Общество#Владивосток#Выплаты#СВО#Приморский край#Мобилизация#Материальная помощь
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