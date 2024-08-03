1200000 рублей — такова выплата для заключивших контракт на СВО в Приморском крае

Posted 3 августа, 01:03
Published 3 августа, 01:03
Modified 31 августа, 14:45
Updated 31 августа, 14:45
В пресс-службе правительства Приморского края пояснили: выплата будет начисляться заключившим контракт с воинской частью, принимающей участие в СВО, с 1 августа 2024 года. Сумма складывается таким образом: 800 тысяч — региональная, 400 тысяч — федеральная.
— Отметим, что граждане, призванные на военную службу по мобилизации, а также военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и заключившие контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ, получают выплату в 900 тысяч: 500 тысяч рублей — региональная составляющая, 400 — федеральная, — подчеркнули в пресс-службе.
Также для получения материальной помощи уже не нужно иметь регистрацию на территории края — тем, кто прошел обучение в добровольческом отряде «ТИГР» и заключил контракт.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие еще меры поддержки участников СВО и членов их семей действуют в Приморье.