Эксперты дали совет дачникам Приморья: как в будущем году не остаться без клубники

Posted 3 августа, 06:03
Published 3 августа, 06:03
Modified 31 августа, 14:47
Updated 31 августа, 14:47
Ответ на этот вопрос попытались дать, обратившись к экспертам, «Новые Известия».
Чтобы получить летом 2025 года хороший урожай клубники — такой, чтобы и на клубничном фестивале в Спасске-Дальнем, который регулярно проходит в июне в Приморском крае, не стыдно было ягоду выставить, — заниматься грядками с клубничными кустиками нужно уже сегодня. Это понимают даже малоопытные дачники. Но что конкретно нужно делать?
Важно помнить: клубника нуждается в уходе все лето и осень.
Агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина советует сейчас, в начале августа, внимательно осмотреть каждый кустик и провести обрезку, удалив старые листья с бурыми и желтыми пятнами. Причем важно обрезать именно порченные листья, а не все, уверен эксперт.
— От листьев зависит урожай, так как именно они питают завязи. Обрезать все под корень не нужно и даже вредно для растений, — подчеркнула Людмила Шубина.
А вот клубничные «усы» и побеги с розетками — если вы не намерены сделать ещё одну грядку клубники — нужно аккуратно обрезать. Побеги отнимают силу у куста.
Также следует проредить грядку, убрав кустики, которым больше четырёх лет. Четыре года куст клубники активно плодоносит, а потом теряет свою силу.
Если в результате прореживания у вас осталось маловато кустиков, как раз пригодятся побеги с розетками. Их надо отделить их от куста и рассадить. Оптимальным временем для этого эксперт считает конец лета.
Неплохо бы сейчас и подкормить клубнику, чтобы у растения были силы перенести осень и зиму и не стать мишенью для всевозможных вредителей и болезней.
Людмила Шубина предлагает сделать подкормку фосфорно-калийными удобрениями, а во второй декаде августа добавить еще перегной.
Если у вас на огороде сухо (в августе в Приморье это редкость, но на всякий случай), не забывайте поливать клубничные грядки трижды в неделю.
Если вы заметили, что кустики поражены земляничным клещом, срежьте листья с повреждениями, сожгите их. А растения опрыскайте горячей водой (около 60 °C) или горячим раствором марганцовки.
В сентябре садоводы советуют еще раз подкормить растения. Для этого подходит следующий раствор: 10 литров воды; полстакана мелко просеянной золы; стакан молочной сыворотки; 5 капель йода. Золу залить очень горячей водой и дать настояться в течение дня. Процедить, добавить сыворотку и йод. Обрызгать кусты из пульверизатор а.
В конце сентября будет полезно еще раз подкормить клубнику, для чего подходят сульфат калия и нитроаммофоска.