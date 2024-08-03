Эксперты дали совет дачникам Приморья: как в будущем году не остаться без клубники

Что делать в конце сезона на клубничных грядках в Приморском крае

Сюжет Продовольствие

Клубника в Приморском крае поспевает в середине июня в центральных районах и в начале июля в южных. Сезон всеми любимой ягоды уже закончен, свежую купить теперь можно только в том случае, если она из тепличного хозяйства. Но что делать, чтобы и будущим летом быть с клубникой?