Главного инженера «Акватории» суд отправил под стражу на два месяца — видео

Posted 3 августа, 03:16
Published 3 августа, 03:16
Modified 3 августа, 03:18
Updated 3 августа, 03:18
В пресс-службе прокуратуры Приморского края подчеркнули, что суд вынес решение с учётом позиции прокурора Ленинского района Владивостока Романа Язвенко.
— Игорь Черемисин подозревается в том, что, находясь в должности главного инженера ООО «Акватория», не обеспечил должной организации работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса, что и стало причиной того, что вечером 1 августа на -2 этаже комплекса произошло обрушение элементов алюминиевого подвесного реечного потолка, — подчеркнули в пресс-службе.
Напомним, по последним данным в этом печальном происшествии пострадало восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Один из пострадавших — в больнице, остальные лечатся на дому.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.
— Отметим, что прокуратурой края с привлечением специалистов МЧС России, Роспотребнадзора, Ростехнадзора организованы проверочные мероприятия исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, защите прав потребителей, земельного и градостроительного законодательства в комплексе «Акватория», по результатам которых будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что скрывает подноготная «Акватории».