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Posted 3 августа, 03:16

Published 3 августа, 03:16

Modified 3 августа, 03:18

Updated 3 августа, 03:18

Главного инженера «Акватории» суд отправил под стражу на два месяца — видео

3 августа 2024, 03:16

Во Владивостоке суд отправил под стражу главного инженера «Акватории»

Сюжет
Прокуратура
На два месяца отправил в СИЗО суд во Владивостоке главного инженера комплекса «Акватория» Игоря Черемисина. Напомним, вечером в четверг в комплексе частично обрушились детали потолка, пострадали люди.

В пресс-службе прокуратуры Приморского края подчеркнули, что суд вынес решение с учётом позиции прокурора Ленинского района Владивостока Романа Язвенко.

— Игорь Черемисин подозревается в том, что, находясь в должности главного инженера ООО «Акватория», не обеспечил должной организации работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса, что и стало причиной того, что вечером 1 августа на -2 этаже комплекса произошло обрушение элементов алюминиевого подвесного реечного потолка, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, по последним данным в этом печальном происшествии пострадало восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Один из пострадавших — в больнице, остальные лечатся на дому.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ.

— Отметим, что прокуратурой края с привлечением специалистов МЧС России, Роспотребнадзора, Ростехнадзора организованы проверочные мероприятия исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, защите прав потребителей, земельного и градостроительного законодательства в комплексе «Акватория», по результатам которых будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что скрывает подноготная «Акватории».

У «Эскадры» Позднякова обвалился потолок: что скрывается в подноготной «Акватории»?
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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Прокуратура#Приморский край#Происшествия
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